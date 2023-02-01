Как изменятся выплаты украинским военным с 1 февраля

С 1 февраля в Украине меняется порядок выплат денежного вознаграждения военнослужащим
С 1 февраля в Украине меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины.
Об этом сообщается на правительственном портале.
-
РФ распространяет фейковый "документ" о причинах катастрофы с руководством МВД в Броварах
-
Intel сократит зарплаты работникам: гендиректор потеряет 25% оклада
-
В СБУ обнародовали подробности обысков у Коломойского
-
Полузащитник сборной Украины получил тяжелую травму: играть начнет нескоро
-
Лобода анонсировала новую украиноязычную песню, в которой обращается к оккупантам
-
Департамент коммунальной собственности в Одессе окончательно возглавил Александр Ахмеров: что о нем известно
-
ДБР сообщило о подозрении экс-министру энергетики Насалику: что инкриминируют чиновнику
-
Победители государственных закупок не уплатили $400 млн налога, — БЭБ
-
"Сейчас опасно": Лапутина рассказала, когда заработают онлайн-сервисы для ветеранов в "Дие"
-
Стало известно, что поможет освободить Херсонщину от оккупантов
Изменения касаются начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим и сотрудникам системы МВД, находящимся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочникам и курсантам ВУЗов, офицерам управлений и штабов.
Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.
Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тысяч и 100 тысяч гривен, введенных постановлением Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 № 168.
Для примера: по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тысяч гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен.
В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях Сил безопасности и обороны Украины.
Размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется.
Боевые выплаты в 100 тысяч гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.
В то же время для повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей с 1 февраля увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия (помимо дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы составлял не менее 20 100 гривен, а для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции — на уровне не менее 17 тысяч гривен.
Напомним, ранее Новини.LIVE собрали основные экономические нововведения, которые вступают в силу в 2023 году и касаются большинства потребителей. Речь идет о минимальной зарплате, индексации пенсий, выплате субсидий, коммунальных тарифах, выплатах внутренним переселенцам, налогах для ФЛП и электронной финансовой отчетности.
---
О том, как меняются порядок и суммы определенных выплат на Украине с 1 февраля, читайте в материале Новини.LIVE.