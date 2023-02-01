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С 1 февраля в Украине меняется порядок выплат денежного вознаграждения военнослужащим

1 февраля 2023 12:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист
Как изменятся выплаты украинским военным с 1 февраля
Выплаты военнослужащим будут зависеть от места несения службы
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналист

С 1 февраля в Украине меняется порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим Сил безопасности и обороны Украины.

Об этом сообщается на правительственном портале.

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Изменения касаются начисления дополнительного денежного вознаграждения военнослужащим и сотрудникам системы МВД, находящимся вне зоны боевых действий в разных регионах Украины, срочникам и курсантам ВУЗов, офицерам управлений и штабов.

Теперь выплаты напрямую будут зависеть от районов пребывания военнослужащих, сложности и специфики выполняемых ими боевых или специальных задач.

Речь идет о применении нового подхода к выплате 30 тысяч и 100 тысяч гривен, введенных постановлением Кабинета Министров Украины 28 февраля 2022 № 168.

Для примера: по состоянию на данный момент все военнослужащие, включая срочников и курсантов, в разных регионах Украины получают дополнительное денежное вознаграждение в фиксированном размере 30 тысяч гривен. В то же время бойцы, которые, рискуя жизнью, выполняют задачи в районах боевых действий, но не принимают непосредственного участия в боях с противником, получают абсолютно такие же дополнительные выплаты — 30 тысяч гривен.

В этой связи назрел вопрос дифференциации размеров вознаграждения в зависимости от места, условий и особенностей прохождения службы в формированиях Сил безопасности и обороны Украины.

Размер дополнительного денежного вознаграждения военным, принимающим непосредственное участие в боевых действиях, не меняется.

Боевые выплаты в 100 тысяч гривен в месяц будут сохранены украинским бойцам, воюющим с противником на переднем крае. То же касается семей пленных и пропавших без вести — выплаты вознаграждения в размере 100 тысяч гривен для них также сохраняются.

В то же время для повышения уровня социальной защиты военнослужащих и членов их семей с 1 февраля увеличены размеры ежемесячного (основного) денежного довольствия (помимо дополнительного вознаграждения) военнослужащих так, чтобы минимальный его уровень для Вооруженных сил, Национальной гвардии и Государственной пограничной службы составлял не менее 20 100 гривен, а для лиц рядового и начальствующего состава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полицейских Национальной полиции — на уровне не менее 17 тысяч гривен.

Напомним, ранее Новини.LIVE собрали основные экономические нововведения, которые вступают в силу в 2023 году и касаются большинства потребителей. Речь идет о минимальной зарплате, индексации пенсий, выплате субсидий, коммунальных тарифах, выплатах внутренним переселенцам, налогах для ФЛП и электронной финансовой отчетности.
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О том, как меняются порядок и суммы определенных выплат на Украине с 1 февраля, читайте в материале Новини.LIVE.

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