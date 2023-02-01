Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow З 1 лютого в Україні змінюється порядок виплат грошової винагороди військовослужбовцям arrow

З 1 лютого в Україні змінюється порядок виплат грошової винагороди військовослужбовцям

1 лютого 2023 12:36
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
Як зміняться виплати українським військовим з 1 лютого
Виплати військовослужбовцям залежатимуть від місця несення служби
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

З 1 лютого в Україні змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Читайте також:

Зміни стосуються нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям та співробітникам системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковикам і курсантам ВВНЗ, офіцерам управлінь і штабів.

Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень, запроваджених постановою Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року № 168.

Для прикладу: станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень.

У зв’язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

Бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

Водночас, для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, з 1 лютого збільшено розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби становив не менше ніж 20 100 гривень, а для осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції — на рівні не менше ніж 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE зібрали основні економічні нововведення, які набувають чинності в 2023 році та стосуються більшості споживачів. Мова йде про мінімальну зарплату, індексацію пенсій, виплату субсидій, комунальні тарифи, виплати внутрішнім переселенцям, податки для ФОП та електронну фінансову звітність.
---
Про те, як зміняться порядок і суми певних виплат в Україні з 1 лютого, читайте в матеріалі Новини.LIVE.
 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

14:53 Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна

Новина з фото

14:43 РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах

14:35 Intel скоротить зарплати працівникам: гендиректор втратить 25% окладу

Новина з фото

14:28 В СБУ оприлюднили подробиці щодо обшуків у Коломойського

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:24 Півзахисник збірної України зазнав важкої травми: грати почне нескоро

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

14:19 Департамент комунальної власності в Одесі остаточно очолив Олександр Ахмеров: що про нього відомо

14:10 ДБР повідомило про підозру ексміністру енергетики Насалику: що інкримінують посадовцю

14:08 Переможці державних закупівель не сплатили $400 млн податку, — БЕБ

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Новина з відео

14:23 Лобода анонсувала нову україномовну пісню, в якій звертається до окупантів

Новина з відео

07:53 Росіяни пригнали ще один підводний човен з "Калібром", — Гуменюк

Новина з відео

23:09 Чекаємо на новини для України: Зеленський про рішення союзників у ЄС

Новина з відео

20:55 "У нас армія впаде як картковий будинок": окупант скаржиться на низьку боєздатність серед військових

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

18:43 ЗСУ пояснили, чому сьогодні тричі оголошували повітряну тривогу

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Новина з відео

16:55 Гороскоп на 1 лютого: Левам — час на самоаналіз, Скорпіонам — не поспішати

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

Новина з відео

16:20 В Одесі горів соціальний центр для переселенців: наслідки та ймовірна причина пожежі

Ексклюзив

15:00 Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

Ексклюзив

09:00 Капкан для росіян: чи перетвориться лівобережжя Дніпра на "котел" для окупантів

08:00 Доплати військовим, субсидії, виплати біженцям та безкоштовні LED-лампи: що зміниться з 1 лютого

18:30 Як змінилась військова тактика росії за майже рік повномасштабного вторгнення

Ексклюзив

17:00 "Інформвійну на книжковому ринку ми програли": власник "Фоліо" Олександр Красовицький

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:38 Як харківський бабак-віщун Тимко жив в окупації

Ексклюзив

16:30 Коваленко: "росія планує захопити увесь Донбас у найближчі місяці, але ЗСУ готують сюрприз ворогу"

12:30 Бійка жаби та гадюк: як Пригожин та Рогозін Гіркіна на фронт не пускали

Ексклюзив

12:16 Селезньов перелічив три складові, необхідні ЗСУ для початку контрнаступу

Ексклюзив

11:14 Селезньов сказав, на яких напрямках ворог має ініціативу

Актуальне по темі

None 1 Лютий 09:57

Одеський зоопарк під час блекауту: як рятують тварин

None 1 Лютий 14:52

Сват Вікторії та Девіда Бекхем подав позов проти організаторів весілля Ніколи Пельтц та Брукліна

None 1 Лютий 14:43

РФ поширює фейковий "документ" щодо причин катастрофи з керівництвом МВС у Броварах

None 1 Лютий 14:47

Intel скоротить зарплати працівникам: гендиректор втратить 25% окладу

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB