Як зміняться виплати українським військовим з 1 лютого

Виплати військовослужбовцям залежатимуть від місця несення служби

З 1 лютого в Україні змінюється порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

Зміни стосуються нарахування додаткової грошової винагороди військовослужбовцям та співробітникам системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковикам і курсантам ВВНЗ, офіцерам управлінь і штабів.

Тепер виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

Йдеться про застосування нового підходу до виплати 30 тисяч та 100 тисяч гривень, запроваджених постановою Кабінету Міністрів України 28 лютого 2022 року № 168.

Для прикладу: станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тисяч гривень. Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень.

У зв’язку з цим назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

Розмір додаткової грошової винагороди військовим, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється.

Бойові виплати у 100 тисяч гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються.

Водночас, для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей, з 1 лютого збільшено розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення (без додаткової винагороди) військовослужбовців так, щоб мінімальний його рівень для Збройних сил, Національної гвардії та Державної прикордонної служби становив не менше ніж 20 100 гривень, а для осіб рядового і начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій та поліцейських Національної поліції — на рівні не менше ніж 17 тисяч гривень.

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Про те, як зміняться порядок і суми певних виплат в Україні з 1 лютого, читайте в матеріалі Новини.LIVE.

