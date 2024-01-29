Долги за электричество — обнародован механизм отключения клиентов

Прибор учета электроэнергии. Фото: m.elektro

С 29 января 2024 года в Украине начнут отключать должников от электрической энергии. Обнародованы детали соответствующего механизма.

Об этом рассказал гендиректор компании-энергопоставщика Yasno Сергей Коваленко в ходе общенационального телемарафона.

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Механизм отключения должников от электричества

Гендиректор компании отметил, что приняли соответствующее решение о лишении клиентов, имеющих большие долги за коммунальную услугу, после снятия правительством моратория на отключение услуг и начисления пени населению.

Чиновник обнародовал механизм, как будет происходить отключение. По его словам, сначала клиентам-должникам будут приходить уведомления: начиная от СМС-сообщений, рассылок в Viber и чатах и заканчивая телефонными звонками с просьбой оплатить задолженность.

В случае, если это не поможет, должникам начнут присылать предупреждения в виде официального документа. Их будут рассылать за 10 дней до отключения.

Самыми первыми отключения коснутся тех должников, имеющих наибольшую сумму долга за электроэнергию.

В то же время начисление штрафов и пени клиентам за просрочку оплаты будет происходить исключительно в рамках обращения в суд по взысканию задолженности.

Как отмечают в Yasno, компания обеспечивает электроэнергией 3,5 млн домохозяйств в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях и более 80 тыс. предприятий по всей стране. В то время как общая сумма просроченной задолженности жителей Днепропетровской области и Киева достигает 1,2 млрд грн.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине потребители электроэнергии начали злоупотреблять возможностью не платить за свет. Больше всего должников сейчас в регионах, которые не имели системного влияния боевых действий, например, в Черновицкой области.

Также сообщалось, что в Киеве 140 тысяч семей задолжали минимум за три месяца потребления электроэнергии. Большинство из них проживает с невысоким месячным потреблением. На сегодня около 40% жителей Киева не платят за электроэнергию вовремя.