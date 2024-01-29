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З 29 січня українцям почнуть "відрізати" світло за борги — оприлюднено механізм

29 січня 2024 12:03
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Борги за електрику — оприлюднено механізм відключення клієнтів
Прилад обліку електроенергії. Фото: m.elektro
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

З 29 січня 2024 року в Україні почнуть відключати боржників від електричної енергії. Оприлюднено деталі відповідного механізму.

Про це розповів гендиректор компанії-енергопостачальника Yasno Сергій Коваленко під час загальнонаціонального телемарафону.

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Механізм відключення боржників від електрики

Гендиректор компанії зауважив, що ухвалили відповідне рішення про позбавлення клієнтів, які мають великі борги за комунальну послугу, після зняття урядом мораторію на відключення послуг та нарахування пені населенню.

Посадовець оприлюднив механізм, як відбуватимуться відключення. За його словами, спочатку клієнтам-боржникам надходитимуть сповіщення: починаючи від СМС-повідомлень, розсилок у Viber та чатах, та закінчуючи телефонними дзвінками з проханням оплатити заборгованість.

У разі, якщо це не допоможе, боржникам почнуть надсилати попередження у вигляді офіційного документа. Їх розсилатимуть за 10 днів до відключення.

Найпершими відключення торкнуться тих боржників, які мають найбільшу суму боргу за електроенергію.

Водночас, нарахування штрафів та пені клієнтам за протермінування оплати відбуватиметься виключно в рамках звернення до суду щодо стягнення заборгованості.

Як зазначають у Yasno, компанія забезпечує електроенергією 3,5 млн домогосподарств у Києві, Дніпропетровській та Донецькій областях та більш ніж 80 тис. підприємств по всій країні. Тоді як загальна сума протермінованої заборгованості мешканців Дніпропетровської області та Києва сягає 1,2 млрд грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні споживачі електроенергії почали зловживати можливістю не платити за світло. Найбільше боржників наразі у регіонах, які не мали системного впливу бойових дій, наприклад, у Чернівецькій області.

Також повідомлялося, що у Києві 140 тисяч сімей заборгували щонайменше за три місяці споживання електроенергії. Більшість з них проживають з невисоким місячним споживанням. Станом на сьогодні близько 40% мешканців Києва не сплачують рахунки за електроенергію вчасно.

комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
борги
відключення світла

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