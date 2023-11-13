Деньги на дороги направят на оборону в 2024 году — Минфин

Строительство дороги. Фото: Unplush

Украинские власти планируют осуществить перераспределение налога на доходы физлиц (НДФЛ) на нужды оборонно-промышленного комплекса страны. В частности, речь идет о всех средствах Дорожного фонда Украины.

Об этом рассказал глава Министерства финансов Украины Сергей Марченко, пишет УНИАН.

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Детальнее о перераспределении средств

По его словам, на днях Верховная Рада приняла решение (законопроект №10037) о перераспределении налога на доходы физлиц, уплачиваемых военными, на оборонные нужды государства. Доходы, полученные от НДФЛ, должны распределяться в соответствии с нынешними условиями.

Ожидается, что на нужды ОПК Украины будут направлены абсолютно все деньги из Дорожного фонда на следующий год. Речь идет о сумме более 95 млрд гривен.

"Все средства из дорожного фонда на следующий год также будут перенаправлены на нужды обороны, что позволит мобилизовать все возможные внутренние ресурсы на это направление. Это не только инвестиция в победу, но создание новых рабочих мест и поддержка экономики", — отметил Марченко.

Средства будут направлены в специальный фонд госбюджета с целевым использованием:

на производство и закупку морских дронов и беспилотников (43,3 млрд грн);

на новые технологии в секторе ОПК и для изготовления оружия — 51 млрд грн.

То есть, средства будут использованы для приближения победы, пояснил министр.

Что известно о законопроекте №10037

Речь идет о законопроекте №10037 о "военном НДФЛ". Его уже подписал глава парламента. Документ отправили на подпись президенту, сообщил заместитель главы Налогового комитета Ярослав Железняк.

Согласно документу, с 1 октября по 31 декабря 2023 года военное НДФЛ должно быть направлено в госказну в следующей пропорции: 50% на 50%:

13 млрд грн — в Госспецсвязи на беспилотники;

13 млрд грн — у Минобороны на закупку артиллерийских систем.

С 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение, военное НДФЛ распределят следующим образом:

45% — в Госспецсвязи на дроны (прогноз 43+ млрд грн);

45% — у Минстратегпрома на производство снарядов и оружия (43+ млрд грн);

10% — распорядителям сферы безопасности и обороны на автоматическое распределение между воинскими частями пропорционально уплаченному НДФЛ (около 10 млрд грн).

Напомним, за прошедшую неделю в системе торгов Prozorro обнародовали 78 тыс. тендеров по закупкам на 14,16 млрд грн. На ремонт дорог потратят 10% от средств на все закупки — 1,37 млрд грн.

Также мы писали, что в Одесской области уже в третий раз с начала года объявляется тендер на капитальный ремонт моста. Речь идет о участке через канал Кофа в Измаильском районе.