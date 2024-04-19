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С офшоров Фридмана и Авена взыскали в пользу государства более 18 млн долларов

19 апреля 2024 21:15
- Цивирко Ксения
Цивирко Ксения
редактор
С офшоров подсанкционных олигархов АРМА взыскала около 720 млн гривен
Российские подсанкционные олигархи Петр Авен и Михаил Фридман. Фото: 24tv.ua
- Цивирко Ксения
Цивирко Ксения
редактор

Агентство по розыску и менеджменту активов взыскало со счетов офшорных компаний Фридмана и Авена более 18 млн долларов. Средства поступили на счет АРМА сегодня, 19 апреля.

Об этом сообщила на своей официальной странице в Telegram глава Агентства Елена Дума .

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Совершая инвентаризацию невыполненных судебных постановлений о взыскании денежных средств, сотрудники Нацагентства по розыску взяли в работу постановление суда от 26.04.2022 года о взыскании средств с офшорных кипрских компаний, являющихся акционерами бывшего Альфа-банка (ныне - "Сенс Банк").

Агентство обратилось с запросом в финучреждение, получив в ответ информацию об остатках на его счетах средств и регистрационных номеров оффшорных компаний, конечными бенефициарами которых являются граждане РФ Михаил Фридман и Петр Авен. Требования о переводе этих средств на счет АРМА были выполнены сегодня, 19 апреля 2024 года.

Как отмечает Елена Дума, таким образом на счет поступили суммы в разной валюте: более 18 млн. долларов, более 92 тыс. евро и почти 852 тс. гривен. Согласно официальному курсу НБУ, в общей сложности это около 720 млн гривен,
Она подчеркнула, что общий объем арестованных денежных средств в управлении АРМА составляет 7,1 млрд. грн.

Напомним, ДБР по решению суда передало в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) более 23 млн. грн. Эти средства поступили в управление страны со счетов компаний, конечными собственниками которых являются граждане РФ.

Советник руководителя Офиса Президента выразил мнение, что доходы от замороженных активов России вероятнее всего направят напрямую в бюджет или для восстановления, но не на вооружение.

санкции против России
олигархи
АРМА
Альфа-банк

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