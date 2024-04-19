З офшоорів підсанкційних олігархів АРМА стягнула близкьо 720 млн гривень

Російські підсанкційні олігархи Петро Авен та Михайло Фрідман. Фото: 24tv.ua

Агентство з розшуку та менеджменту активів стягнуло з рахунків офшорних компаній Фрідмана та Авена понад 18 млн доларів. Кошти надійшли на рахунок АРМА сьогодні, 19 квітня.

Про це повідомила на своїй офіційній сторінці в Telegram голова Агенства Олена Дума.

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Здвйснюючи нвентаризацію невиконаних судових ухвал про стягнення грошових коштів, працівники Нацагентства з розшуку опрацювали ухвалу суду від 26.04.2022 року про стягнення коштів з офшорних кіпрських компаній, які є акціонерами колишнього Альфа-банку (нині - АТ "Сенс Банк").

Агенство звернулося із запитом до фінустанови, отримавши у відповідь інформацію щодо залишків на його рахунках коштів та реєстраційних номерів офшорних компаній, кінцевими бенефіціарами яких є громадяни РФ Михайло Фрідман та Петро Авен. Вимоги про переказ цих коштів на рахунок АРМА були виконані сьогодні, 19 квітня 2024 року.

Як зазначає Олена Дума, таким чином на рахунок надійшли суми у разній валюті: понад 18 млн доларів, більше 92 тис. євро та майже 852 тс. гривень. Згідно з офіційним курсом НБУ, загалом це близько 720 млн гривень,

Вона наголосила, що загальний обсяг арештованих грошових коштів в управлінні АРМА становить 7,1 млрд грн.

Нагадаємо, ДБР за рішенням суду передало в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 23 млн грн. Ці кошти надійшли в управління держави з рахунків компаній, кінцевими власниками яких є громадяни РФ.

Радник керівника Офісу Президента висловив думку, що прибутки від заморожених активів Росії найвірогідніше спрямують напряму в бюджет або для відбудови, але не на озброєння.