В управління держави ДБР передало понад 23 млн грн з рахунків компаній РФ

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) за рішенням суду передали в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) понад 23 млн грн. Ці кошти надійшли в управління держави з рахунків компаній, кінцевими власниками яких є громадяни РФ.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

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За даними відомства, раніше Печерський райсуд Києва заарештував кошти на банківських рахунках компаній, які здійснювали в Україні торгівлю хімічною продукцією, зокрема лакофарбовими матеріалами. Отримані від діяльності цих компаній доходи спрямовували до РФ.

"Кримінальне провадження було відкрито за статтею фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України (ст. 110-2 КК України)", — сказано в повідомленні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у країнах Євросоюзу наразі заморожені 37 млрд євро приватних та 208 млрд євро державних російських активів. Брюссель працює над тим, як їх можна використати для відшкодування завданих російською агресією збитків.

Ми також писали, що Європейський Союз підготував закон, за яким Україна почне отримувати прибуток від заморожених російських активів вже в липні. Ініціатива передбачає отримання приблизно 3 мільярдів євро на рік від заморожених активів РФ та використання їх для постачання зброї в Україну.