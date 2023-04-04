Налоги на авто — кому грозят штрафы

Речь идет о дорогих машинах

В 2023 году украинцы, имеющие в собственности автомобили, должны уплатить налоги на транспорт. Речь идет об авто, стоимость которых 2,512 млн грн (375 минималок), и ему не больше пяти лет.

Такое требование прописано в статье 267 Налогового кодекса.

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Сколько и когда нужно платить налог

Размер транспортного налога составляет 25 тыс. грн за календарный год и за каждое авто, подпадающее под налогообложение. За автомобили, которые были приобретены в течение года, налог необходимо платить, начиная с месяца, когда водитель получил право собственности — осуществлена регистрация. Если машину приобрели в течение года, декларацию нужно подать в течение месяца со дня возникновения права собственности на транспорт, а налог необходимо уплатить, начиная с месяца, когда возникло такое право.

Штрафы за неуплату налога

В случае если налог на роскошь не уплатить за 60 дней, его размер возрастет. Если за первые 90 дней — доплюсуют 10% к штрафу, после 90 дней — уже 20%. Если совсем не платить, то авто или другое имущество могут арестовать под "налоговый залог".

При этом владелец сможет в дальнейшем пользоваться машиной, однако продать или подарить ее не сможет. Налоговая может забрать авто, продать его, а из вырученной суммы получить платеж, вернув сдачу экс-владельцу. Обычно до такого развития событий не доходит, и должники после налогового залога сами платят по счетам.

Модели авто можно проверить в специальном списке.

Если авто купили посреди года

В таком случае сумму налога разделят. Например, если транспорт продали в мае, необходимо заплатить за пять месяцев, а новому владельцу — за остальные. 25 тысяч нужно разделить на 12 и умножить на пять. Полученное число — 10,4 тысячи — будет суммой налога.

Если авто угнали, то платить не нужно. Только нужно доказать, подав заявление в полицию, которая внесет информацию в реестр.

Напомним, в мобильном приложении "Дія" возобновили важную функцию для автомобилистов. Они могут снова проверять и платить штрафы за нарушение ПДД, зафиксированные системами фото- и видеофиксации.

Также мы сообщали, что в Украине была изменена процедура проверки водителей на пребывание за рулем в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения. Соответствующие изменения утвердило украинское правительство.