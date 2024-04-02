За 2023 год министр МВД Клименко заработал более миллиона гривен

Министр внутренних дел Игорь Клименко. Фото: МВД

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, занимающий должность с 3 февраля 2023 года, заработал за прошлый год около 1,1 миллиона гривен.

Об этом говорится в исследовании аналитического портала "Слово и дело", обнародованном в понедельник, 1 апреля.

Читайте также:

Сколько за 2023 год получил Игорь Клименко

Согласно обнародованной декларации, Клименко заработал за 2023 год 1 млн 186,6 тыс. грн. Таким образом, по размеру зарплаты министр занял третье место среди украинских чиновников.

Как известно, 664 тысяч чиновников подали электронные декларации своих доходов за 2023 год. Согласно информации НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции), это несколько меньше, чем в 2022 году.

Инфографика "Зарплаты чиновников". Фото: slovoidilo.ua

Сколько представители власти заработали за 2023 год

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба лидирует по размеру зарплаты за второй год полномасштабной российской агрессии. Чиновник заработал более 1 миллиона гривен.

Также мы сообщали, сколько заработали за 2023 год премьер-министр Украины Денис Шмигаль и его супруга Екатерина.

Добавим, что свою годовую заработную плату задекларировал и мэр Киева Виталий Кличко.