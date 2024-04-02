Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow За 2023 рік міністр МВС Клименко заробив більш як мільйон гривень arrow

За 2023 рік міністр МВС Клименко заробив більш як мільйон гривень

2 квітня 2024 03:51
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
За 2023 рік міністр МВС Клименко заробив більш як мільйон гривень
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: МВС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який обіймає посаду з 3 лютого 2023 року, заробив за минулий рік близько 1,1 мільйона гривень.

Про це йдеться в дослідженні аналітичного порталу "Слово і діло", оприлюдненому в понеділок, 1 квітня.

Читайте також:

Скільки за 2023 рік отримав Ігор Клименко

Згідно з оприлюдненою декларацією, Клименко заробив за 2023 рік 1 млн 186, 6 тис. грн. Таким чином, за розміром зарплати міністр посів третє місце серед українських урядовців.

Як відомо, 664 тисячі чиновників подали електронні декларації своїх доходів за 2023 рік. Згідно з інформацією НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції), це дещо менше, ніж 2022 року.

Інфографіка "Зарплати урядовців"
Інфографіка "Зарплати урядовців". Фото: slovoidilo.ua

Скільки представники влади заробили за 2023 рік

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба лідирує за розміром зарплати за другий рік повномасштабної російської агресії. Посадовець заробив понад 1 мільйон гривень.

Також ми повідомляли, скільки заробили за 2023 рік прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та його дружина Катерина.

Додамо, що свою річну заробітну плату задекларував і мер Києва Віталій Кличко.

МВС
декларація
дослідження
Ігор Клименко
доходи
зарплатня

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

23 березня 2024

19:49 Працівники ТЦК будуть зобов'язані здійснювати дві дії перед врученням повістки

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

22 березня 2024
Новина з фото

03:03 Чим слід обробити цибулю перед посадкою, щоб не було стрілок

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

19 березня 2024

14:05 Зима затримається — народний синоптик Діденко назвала регіони, які замете завтра снігом

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

24 березня 2024

02:31 Стало відомо, скільки учасників бойових дій працює у ТЦК