За 2023 рік міністр МВС Клименко заробив більш як мільйон гривень
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який обіймає посаду з 3 лютого 2023 року, заробив за минулий рік близько 1,1 мільйона гривень.
Про це йдеться в дослідженні аналітичного порталу "Слово і діло", оприлюдненому в понеділок, 1 квітня.
Скільки за 2023 рік отримав Ігор Клименко
Згідно з оприлюдненою декларацією, Клименко заробив за 2023 рік 1 млн 186, 6 тис. грн. Таким чином, за розміром зарплати міністр посів третє місце серед українських урядовців.
Як відомо, 664 тисячі чиновників подали електронні декларації своїх доходів за 2023 рік. Згідно з інформацією НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції), це дещо менше, ніж 2022 року.
Скільки представники влади заробили за 2023 рік
Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба лідирує за розміром зарплати за другий рік повномасштабної російської агресії. Посадовець заробив понад 1 мільйон гривень.
Також ми повідомляли, скільки заробили за 2023 рік прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та його дружина Катерина.
Додамо, що свою річну заробітну плату задекларував і мер Києва Віталій Кличко.
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