За 2023 рік міністр МВС Клименко заробив більш як мільйон гривень

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Фото: МВС

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, який обіймає посаду з 3 лютого 2023 року, заробив за минулий рік близько 1,1 мільйона гривень.

Про це йдеться в дослідженні аналітичного порталу "Слово і діло", оприлюдненому в понеділок, 1 квітня.

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Згідно з оприлюдненою декларацією, Клименко заробив за 2023 рік 1 млн 186, 6 тис. грн. Таким чином, за розміром зарплати міністр посів третє місце серед українських урядовців.

Як відомо, 664 тисячі чиновників подали електронні декларації своїх доходів за 2023 рік. Згідно з інформацією НАЗК (Національне агентство з питань запобігання корупції), це дещо менше, ніж 2022 року.

Інфографіка "Зарплати урядовців". Фото: slovoidilo.ua

Скільки представники влади заробили за 2023 рік

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба лідирує за розміром зарплати за другий рік повномасштабної російської агресії. Посадовець заробив понад 1 мільйон гривень.

Також ми повідомляли, скільки заробили за 2023 рік прем’єр-міністр України Денис Шмигаль та його дружина Катерина.

Додамо, що свою річну заробітну плату задекларував і мер Києва Віталій Кличко.