Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow За неделю засеяли почти полмиллиона тысяч гектаров — в Минагрополитики рассказали о ходе посевной arrow

За неделю засеяли почти полмиллиона тысяч гектаров — в Минагрополитики рассказали о ходе посевной

27 апреля 2024 23:26
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
За неделю засеяли почти полмиллиона тысяч гектаров — в Минагрополитики рассказали о ходе посевной
Весенняя посевная. Фото: agropravda.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

В Украине продолжается весенняя посевная. Аграрии уже засеяли более 2,5 миллионов гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте также:

Какое количество зернобобовых культур посеяли украинские фермеры

  • кукурузы — 1 189 тысяч гектаров;
  • ячменя — 761,5 тысячи гектаров;
  • пшеницы — 223,3 тысячи гектаров;
  • гороха — 159,2 тысячи гектаров;
  • овса — 146,6 тысячи гектаров.

В течение прошлой недели аграрии засеяли около 493 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Наибольшее количество зернобобовых культур выращивают в шести областях Украины: Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой.

Сколько гектаров культур засеяли в разных областях

  • В Киевской области — 27,7 тысячи гектаров пшеницы, 40,6 тысячи гектаров ячменя, 5,1 тысячи гектаров гороха и 4,3 тысячи гектаров овса.
  • В Днепропетровской области — 21,1 тысячи гектаров пшеницы, 49,9 тысячи гектаров ячменя, 14,07 тысячи гектаров гороха, 0,9 тысячи гектаров овса.
  • В Тернопольской области — 18,9 тысячи гектаров пшеницы, 63,6 тысячи гектаров ячменя, 3,6 тысячи гектаров гороха и 5,1 тысячи гектаров овса.
  • В Хмельницкой области — 14,8 тысяч гектаров пшеницы, 59,1 тысяч гектаров ячменя, 2,6 тысяч гектаров гороха и 2,5 тысяч гектаров овса.
  • В Житомирской области — 14,7 тысячи гектаров пшеницы, 17,5 тысячи гектаров ячменя, 2,85 тысячи гектаров гороха и 21,1 тысячи гектаров овса.
  • В Винницкой области — 11,5 тысячи гектаров пшеницы, 55 тысяч гектаров ячменя, 6 тысяч гектаров гороха и 1,1 тысячи гектаров овса.

Подсолнечника посеяли 1 996,9 тысяч гектаров, сои — 208,6 тысяч гектаров, а сахарной свеклы — 238,7 тысяч гектаров.

Через неделю засеяли почти полмиллиона тысяч гектаров — в Минагрополитики рассказали о ходе посевной - фото 1
Диаграмма "Весенняя посевная" от Министерства агрополитики и продовольствия Украины

Также в ведомстве добавили, что аграрии Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Черниговской областей и Буковины уже завершили сев сахарной свеклы.

Напомним, фермеры Николаевской области получили от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 113 модулей мобильных зернохранилищ. В этих хранилищах можно разместить более 48 тонн зерна.

Также мы сообщали о том, что в Украине выросли цены на сою. Это связано с увеличением спроса на этот продукт на мировом рынке, а также с ростом затрат на производство и транспортировку.

посевная кампания
весна
фермеры
зерно
аграрии
посев

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:25 Вирастюк прокомментировал мобилизацию своего сына — что сказал

19 апреля 2024

04:15 Выезд женщин из Украины в 2024 году — кого могут развернуть на границе

15 апреля 2024
Новость с фото

19:24 Ни в коем случае не сажайте эти растения — 5 самых худших "соседей" лука

20 апреля 2024

07:24 Рыжий проказник уронил стакан с водой — найдите отличия за 10 секунд

16 апреля 2024

10:18 Закон о мобилизации — что нужно знать, чтобы не признали уклонистом

23 апреля 2024
Новость с видео

07:32 Когда украинцам сажать кукурузу в 2024 году — лучшие даты и ценные советы

16 апреля 2024

05:15Какой документ подтвердит, что вы забронированы — объяснение юриста

22 апреля 2024

19:53 Обновление данных для ТЦК за рубежом — есть ли угроза экстрадиции и мобилизации

26 апреля 2024
Новость с видео

18:52 Скандал на границе с Польшей — таможенники не пропускают автомобили для ВСУ

22 апреля 2024

09:29 Цыганков начнет следующий сезон не в Жироне — летом будет трансфер

Розклад ефірів

Всі ефіри