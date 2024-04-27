За неделю засеяли почти полмиллиона тысяч гектаров — в Минагрополитики рассказали о ходе посевной

Весенняя посевная. Фото: agropravda.com

В Украине продолжается весенняя посевная. Аграрии уже засеяли более 2,5 миллионов гектаров зерновых и зернобобовых культур.

Об этом в пятницу, 26 апреля, сообщили в Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины.

Читайте также:

Какое количество зернобобовых культур посеяли украинские фермеры

кукурузы — 1 189 тысяч гектаров;

ячменя — 761,5 тысячи гектаров;

пшеницы — 223,3 тысячи гектаров;

гороха — 159,2 тысячи гектаров;

овса — 146,6 тысячи гектаров.

В течение прошлой недели аграрии засеяли около 493 тысяч гектаров зерновых и зернобобовых культур. Наибольшее количество зернобобовых культур выращивают в шести областях Украины: Киевской, Днепропетровской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской и Винницкой.

Сколько гектаров культур засеяли в разных областях

В Киевской области — 27,7 тысячи гектаров пшеницы, 40,6 тысячи гектаров ячменя, 5,1 тысячи гектаров гороха и 4,3 тысячи гектаров овса.

В Днепропетровской области — 21,1 тысячи гектаров пшеницы, 49,9 тысячи гектаров ячменя, 14,07 тысячи гектаров гороха, 0,9 тысячи гектаров овса.

В Тернопольской области — 18,9 тысячи гектаров пшеницы, 63,6 тысячи гектаров ячменя, 3,6 тысячи гектаров гороха и 5,1 тысячи гектаров овса.

В Хмельницкой области — 14,8 тысяч гектаров пшеницы, 59,1 тысяч гектаров ячменя, 2,6 тысяч гектаров гороха и 2,5 тысяч гектаров овса.

В Житомирской области — 14,7 тысячи гектаров пшеницы, 17,5 тысячи гектаров ячменя, 2,85 тысячи гектаров гороха и 21,1 тысячи гектаров овса.

В Винницкой области — 11,5 тысячи гектаров пшеницы, 55 тысяч гектаров ячменя, 6 тысяч гектаров гороха и 1,1 тысячи гектаров овса.

Подсолнечника посеяли 1 996,9 тысяч гектаров, сои — 208,6 тысяч гектаров, а сахарной свеклы — 238,7 тысяч гектаров.

Диаграмма "Весенняя посевная" от Министерства агрополитики и продовольствия Украины

Также в ведомстве добавили, что аграрии Винницкой, Полтавской, Хмельницкой, Черниговской областей и Буковины уже завершили сев сахарной свеклы.

Напомним, фермеры Николаевской области получили от Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций 113 модулей мобильных зернохранилищ. В этих хранилищах можно разместить более 48 тонн зерна.

Также мы сообщали о том, что в Украине выросли цены на сою. Это связано с увеличением спроса на этот продукт на мировом рынке, а также с ростом затрат на производство и транспортировку.