За тиждень засіяли майже пів мільйона гектарів — у Мінагрополітики розповіли про хід посівної
В Україні триває весняна посівна. Аграрії вже засіяли понад 2,5 мільйона гектарів зернових та зернобобових культур.
Про це в п'ятницю, 26 квітня, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.
Яку кількість зернобобових культур посіяли українські фермери
- кукурудзи — 1 189 тисяч гектарів;
- ячменю — 761,5 тисячі гектарів;
- пшениці — 223,3 тисячі гектарів;
- гороху — 159,2 тисячі гектарів;
- вівса — 146,6 тисячі гектарів.
Протягом минулого тижня аграрії засіяли майже 493 тисячі гектарів зернових та зернобобових культур. Найбільшу кількість зернобобових культур цьоріч вирощують у шістьох областях України: Київській, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій.
Скільки гектарів культур засіяли в різних областях
- На Київщині — 27,7 тисячі гектарів пшениці, 40,6 тисячі гектарів ячменю, 5,1 тисячі гектарів гороху та 4,3 тисячі гектарів вівса.
- У Дніпропетровській області — 21,1 тисячі гектарів пшениці, 49,9 тисячі гектарів ячменю, 14,07 тисячі гектарів гороху, 0,9 тисячі гектарів вівса.
- На Тернопільщині — 18,9 тисячі гектарів пшениці, 63,6 тисячі гектарів ячменю, 3,6 тисячі гектарів гороху та 5,1 тисячі гектарів вівса.
- У Хмельницькій області — 14,8 тисячі гектарів пшениці, 59,1 тисячі гектарів ячменю, 2,6 тисячі гектарів гороху та 2,5 тисячі гектарів вівса.
- На Житомирщині —14,7 тисячі гектарів пшениці, 17,5 тисячі гектарів ячменю, 2,85 тисячі гектарів гороху та 21,1 тисячі гектарів вівса.
- На Вінниччині — 11,5 тисячі гектарів пшениці, 55 тисяч гектарів ячменю, 6 тисяч гектарів гороху та 1,1 тисячі гектарів вівса.
Соняшника посіяли 1 996,9 тисячі гектарів, сої — 208,6 тисячі гектарів, а цукрових буряків — 238,7 тисячі гектарів.
Також у відомстві додали, що аграрії Вінниччини, Полтавщини, Хмельниччини, Чернігівщини та Буковини вже завершили сівбу цукрових буряків.
Нагадаємо, фермери Миколаївщини отримали від Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй 113 модулів мобільних зерносховищ. У цих сховищах можна розмістити понад 48 тонн зерна.
Також ми повідомляли про те, що в Україні зросли ціни на сою. Це пов'язано зі збільшенням попиту на цей продукт на світовому ринку, а також зі зростанням витрат на виробництво та транспортування.
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