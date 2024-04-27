За тиждень засіяли майже пів мільйона гектарів — у Мінагрополітики розповіли про хід посівної

Весняна посівна. Фото: agropravda.com

В Україні триває весняна посівна. Аграрії вже засіяли понад 2,5 мільйона гектарів зернових та зернобобових культур.

Про це в п'ятницю, 26 квітня, повідомили в Міністерстві аграрної політики та продовольства України.

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кукурудзи — 1 189 тисяч гектарів;

ячменю — 761,5 тисячі гектарів;

пшениці — 223,3 тисячі гектарів;

гороху — 159,2 тисячі гектарів;

вівса — 146,6 тисячі гектарів.

Протягом минулого тижня аграрії засіяли майже 493 тисячі гектарів зернових та зернобобових культур. Найбільшу кількість зернобобових культур цьоріч вирощують у шістьох областях України: Київській, Дніпропетровській, Тернопільській, Хмельницькій, Житомирській та Вінницькій.

Скільки гектарів культур засіяли в різних областях

На Київщині — 27,7 тисячі гектарів пшениці, 40,6 тисячі гектарів ячменю, 5,1 тисячі гектарів гороху та 4,3 тисячі гектарів вівса.

У Дніпропетровській області — 21,1 тисячі гектарів пшениці, 49,9 тисячі гектарів ячменю, 14,07 тисячі гектарів гороху, 0,9 тисячі гектарів вівса.

На Тернопільщині — 18,9 тисячі гектарів пшениці, 63,6 тисячі гектарів ячменю, 3,6 тисячі гектарів гороху та 5,1 тисячі гектарів вівса.

У Хмельницькій області — 14,8 тисячі гектарів пшениці, 59,1 тисячі гектарів ячменю, 2,6 тисячі гектарів гороху та 2,5 тисячі гектарів вівса.

На Житомирщині —14,7 тисячі гектарів пшениці, 17,5 тисячі гектарів ячменю, 2,85 тисячі гектарів гороху та 21,1 тисячі гектарів вівса.

На Вінниччині — 11,5 тисячі гектарів пшениці, 55 тисяч гектарів ячменю, 6 тисяч гектарів гороху та 1,1 тисячі гектарів вівса.

Соняшника посіяли 1 996,9 тисячі гектарів, сої — 208,6 тисячі гектарів, а цукрових буряків — 238,7 тисячі гектарів.

Діаграма "Весняна посівна" від Міністерства агрополітики та продовольства України

Також у відомстві додали, що аграрії Вінниччини, Полтавщини, Хмельниччини, Чернігівщини та Буковини вже завершили сівбу цукрових буряків.

Нагадаємо, фермери Миколаївщини отримали від Продовольчої та сільськогосподарської організації Об'єднаних Націй 113 модулів мобільних зерносховищ. У цих сховищах можна розмістити понад 48 тонн зерна.

Також ми повідомляли про те, що в Україні зросли ціни на сою. Це пов'язано зі збільшенням попиту на цей продукт на світовому ринку, а також зі зростанням витрат на виробництво та транспортування.