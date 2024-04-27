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Ціни на зерно у квітні — скільки коштує соя в Україні

27 квітня 2024 06:30
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Ірина Шпак
редактор
Ціни на зернові в Україні станом на 27 квітня 2024 року — скільки коштує соя
Збір врожаю. Фото: УНІАН
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Ціни на сою в Україні підвищились у зв'язку зі збільшенням попиту на цей продукт на світовому ринку. Це підвищення також спричинене зростанням витрат на виробництво та транспортування сої.

Новини.LIVE дізналися, скільки в Україні коштує соя станом на 27 квітня 2024 року.

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Станом на 27 квітня середня ціна на сою в Україні становить 17 527 грн за тонну разом з ПДВ.

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Середня ціна на сою в Україні станом на 27 квітня 2024 року. Фото: tripoli.land

Ціни на сою продовжують підвищуватись в Україні. З суботи, 20 квітня, до понеділка, 22 квітня, тонна сої коштувала 17 527 грн. У вівторок, 23 квітня, вартість сої зросла до 17 545 грн за тонну, а у середу, 24 квітня, ціна на сою становила вже 17 562 грн за тонну. У четвер, 25 квітня, та у п'ятницю, 26 квітня, тонна сої коштувала вже 17 561 грн. Така ціна на цю зернову культуру тримається і сьогодні.

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Тижнева динаміка зміни середньої ціни на сою в Україні. Фото: tripoli.land

Як проблеми на західних кордонах позначаються на експорті зернових

За словами економіста Андрія Новака, блокада західних кордонів України з боку європейських фермерів в цілому не дуже сильно позначається на експорті зернових. Експерт зазначив, що сухопутними маршрутами транспортується не більше ніж 5% української аграрної продукції.

"Це неприємно з точки зору відношень з нашими сусідами, по-перше, для них самих. Ну і, звісно, це порушення логістики, це порушення договорів по термінах постачання продукції. Ясно, що це об'єктивні форс-мажорні обставини, але все одно все це збитки, незручності та додаткові витрати як для виробників, так і для перевізників", — підкреслив Новак.

Нагадаємо, ми з'ясували, що відбувається зараз на українському ринку зерна та які ціни на пшеницю та соняшник. Ще ми розповідали, скільки в Україні коштує тонна кукурудзи та ячменю.

Ми також писали, що Україна значно збільшила експорт чорних металів. Відповідний показник зріс на 46,2% і становив 522,5 млн доларів. Водночас суттєво скоротились показники експорту зернових культур — на 8,1%, або на 1,838 млрд доларів у грошовому еквіваленті.

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