Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Угроза дефолта — у Украины осталось менее двух месяцев для переговоров с кредиторами arrow

Угроза дефолта — у Украины осталось менее двух месяцев для переговоров с кредиторами

17 июня 2024 18:38
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор
Дефолт в Украине — у Киева всего полтора месяца, чтобы договориться с кредиторами
Украина может попытаться продолжить приостановку платежей после августа. Фото: Главком
e586310b-0df2-4c94-2094-c51a10263000 - Улинец Юлия
Улинец Юлия
редактор

Украина не смогла договориться с обладателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация угрожает Украине дефолтом.

Об этом пишет издание Reuters в понедельник, 17 июня.

Читайте также:

В чем риски

По данным издания, соглашение с держателями международных облигаций, которое позволило Украине приостановить выплаты после вторжения России в страну в 2022 году, истекает в августе.

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что переговоры будут продолжены. Он ожидает, что правительство достигнет соглашения к 1 августа.

Украина пытается пересмотреть свой долг, чтобы сохранить доступ к международным рынкам и одновременно выполнить требования МВФ по реструктуризации.

"Экономика страны представляет собой "хрупкое равновесие", которое зависит от последовательной и существенной поддержки со стороны партнеров. Своевременная реструктуризация долга — важнейшая часть этой поддержки. Чтобы выигрывать войны, сильные армии должны опираться на сильную экономику", — сказал Марченко.

В свою очередь, владельцы облигаций заявили, что предложение правительства требовало списания средств, что "значительно превышает" ожидаемые рынками 20%.

"Это предложение рискует нанести существенный ущерб будущей базе инвесторов Украины и ее основной цели — возвращению на рынки капитала при первой же возможности", — добавили они.

Журналисты пишут, что Украина может попытаться продолжить приостановку платежей после августа, но предпочитает более долгосрочное решение — полный пересмотр долга.

Проведение реструктуризации долга в разгар войны всегда рассматривалось как беспрецедентная и грандиозная задача для Украины, пишет издание. Партнеры Киева, поддерживающие страну и ее экономику, не хотят, чтобы деньги уходили на выплату долгов.

Напомним, в Украине на фоне сложной ситуации в энергосфере запустят доступные кредиты на покупку энергооборудования как для бизнеса, так и для простых украинцев. Льготные кредиты будут выдаваться под залог приобретенного оборудования.

Ранее мы сообщали, что у ПриватБанка доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известно, кто может воспользоваться преимуществами программы.

Также мы писали, что в энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально в кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку гражданам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.

соглашение
кредиты
война в Украине
Россия
долги
Украина
выплаты
деньги

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

23:45 Еще одну категорию мужчин обязали явиться в ТЦК — в чем причина

12 июня 2024
Новость с видео

23:28 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

10 июня 2024

22:59 За месяц, как за полгода — нардеп раскрыл количество мобилизованных мужчин

17 июня 2024
обновлено:

09:59 К чему снится собака: толкование снов и общее значение

9 июня 2024

19:07 Мобилизация в Украине — подлежит ли призыву мужчина с гипертонией

08:31 Многодетные родители в Украине могут потерять отсрочку от мобилизации — какая причина

13 июня 2024

06:44 Где будут служить бывшие "ограниченно пригодные" — украинцам дали разъяснение

5 июня 2024

14:17 Довольны ли украинцы Зеленским — КМИС провел масштабный опрос

12 июня 2024

00:00 Военный 3-й ОШБр рассказал, кого из мобилизованных отправляют в пехоту

5 июня 2024
Text

09:54 Попенко заявил, что украинцам в городах придется переезжать зимой в частный сектор