Дефолт в Украине — у Киева всего полтора месяца, чтобы договориться с кредиторами

Украина может попытаться продолжить приостановку платежей после августа. Фото: Главком

Украина не смогла договориться с обладателями облигаций о реструктуризации международного долга на сумму около 20 миллиардов долларов. Такая ситуация угрожает Украине дефолтом.

Об этом пишет издание Reuters в понедельник, 17 июня.

Читайте также:

В чем риски

По данным издания, соглашение с держателями международных облигаций, которое позволило Украине приостановить выплаты после вторжения России в страну в 2022 году, истекает в августе.

В то же время министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что переговоры будут продолжены. Он ожидает, что правительство достигнет соглашения к 1 августа.

Украина пытается пересмотреть свой долг, чтобы сохранить доступ к международным рынкам и одновременно выполнить требования МВФ по реструктуризации.

"Экономика страны представляет собой "хрупкое равновесие", которое зависит от последовательной и существенной поддержки со стороны партнеров. Своевременная реструктуризация долга — важнейшая часть этой поддержки. Чтобы выигрывать войны, сильные армии должны опираться на сильную экономику", — сказал Марченко.

В свою очередь, владельцы облигаций заявили, что предложение правительства требовало списания средств, что "значительно превышает" ожидаемые рынками 20%.

"Это предложение рискует нанести существенный ущерб будущей базе инвесторов Украины и ее основной цели — возвращению на рынки капитала при первой же возможности", — добавили они.

Журналисты пишут, что Украина может попытаться продолжить приостановку платежей после августа, но предпочитает более долгосрочное решение — полный пересмотр долга.

Проведение реструктуризации долга в разгар войны всегда рассматривалось как беспрецедентная и грандиозная задача для Украины, пишет издание. Партнеры Киева, поддерживающие страну и ее экономику, не хотят, чтобы деньги уходили на выплату долгов.

Напомним, в Украине на фоне сложной ситуации в энергосфере запустят доступные кредиты на покупку энергооборудования как для бизнеса, так и для простых украинцев. Льготные кредиты будут выдаваться под залог приобретенного оборудования.

Ранее мы сообщали, что у ПриватБанка доступны выгодные кредиты на покупку разнообразного энергооборудования. Известно, кто может воспользоваться преимуществами программы.

Также мы писали, что в энергокомпании Yasno перезапустят продукт под названием "Солнце под ключ", что актуально в кризисной ситуации в энергосфере. Он предусматривает установку гражданам солнечных электростанций (СЭС) и выкуп излишков производимой электроэнергии.