Дефолт в Україні — у Києва є лише півтора місяця, щоб домовитися з кредиторами

Україна може спробувати продовжити призупинення платежів після серпня. Фото: Главком

Україна не змогла домовитися з власниками облігацій про реструктуризацію міжнародного боргу на суму близько 20 мільярдів доларів. Така ситуація загрожує для України дефолтом.

Про це пише видання Reuters у понеділок, 17 червня.

Читайте також:

У чому ризики

За даними видання, угода з утримувачами міжнародних облігацій, яка дала змогу Україні призупинити виплати після вторгнення Росії в країну у 2022 році, закінчується в серпні.

Водночас міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що переговори триватимуть. Він очікує, що уряд досягне угоди до 1 серпня.

Україна намагається переглянути свій борг, щоб зберегти доступ до міжнародних ринків і одночасно виконати вимоги МВФ щодо реструктуризації.

"Економіка країни являє собою "крихку рівновагу", яка залежить від послідовної та суттєвої підтримки з боку партнерів. Своєчасна реструктуризація боргу — найважливіша частина цієї підтримки. Щоб вигравати війни, сильні армії повинні спиратися на сильну економіку", — сказав Марченко.

Своєю чергою, власники облігацій заявили, що пропозиція уряду вимагала списання коштів, що "значно перевищує" очікувані ринками 20%.

"Ця пропозиція ризикує завдати істотної шкоди майбутній базі інвесторів України та її основній меті — поверненню на ринки капіталу за першої ж можливості", — додали вони.

Журналісти пишуть, що Україна може спробувати продовжити призупинення платежів після серпня, але віддає перевагу більш довгостроковому рішенню — повному перегляду боргу.

Проведення реструктуризації боргу в розпал війни завжди розглядалося як безпрецедентне і грандіозне завдання для України, пише видання. Партнери Києва, які підтримують країну та її економіку, не хочуть, щоб гроші йшли на виплату боргів.

Нагадаємо, в Україні на тлі складної ситуації в енергосфері запустять доступні кредити на купівлю енергообладнання як для бізнесу, так і для простих українців. Пільгові кредити видаватимуть під заставу придбаного обладнання.

Раніше ми повідомляли, що в ПриватБанку доступні вигідні кредити на купівлю різноманітного енергообладнання. Відомо, хто може скористатися перевагами програми.

Також ми писали, що в енергокомпанії Yasno перезапустять продукт під назвою "Сонце під ключ", що актуально під час кризової ситуації в енергосфері. Він передбачає встановлення громадянам сонячних електростанцій (СЕС) та викуп надлишків виробленої електроенергії.