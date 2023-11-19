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Угроза штрафа в 850 гривен — кого из водителей заставят перерегистрировать авто

19 ноября 2023 07:50
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Штрафы за кардинальное изменение цвета авто - как избежать
Сотрудники патрульной полиции. Фото: Patrolpolice.gov.ua/Facebook
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинские автомобилисты, кардинально изменившие цвет транспорта, должны осуществить срочную перерегистрацию. Иначе придется оплатить штраф.

Об этом говорится в материалах Министерства внутренних дел.

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Наказание за изменение цвета авто

В МВД отмечают, что часто во время эксплуатации авто возникают проблемы с его внешним видом. В некоторых случаях "косметического" ремонта недостаточно, поэтому кардинально меняют цвет.

В таком случае автовладелец или доверенное лицо должны обратиться в любой Сервисный центр МВД, независимо от места жительства или регистрации, с таким пакетом документов:

  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • доверенность на уполномоченное лицо (при необходимости);
  • свидетельство регистрации транспорта.

В то же время юристы отмечают, что если на автомобиль нанесено два и более цвета, то основным цветом транспорта будет считаться тот, который занимает более 50% видимой части кузова. Для грузового транспорта основным считается цвет кабины.

Сейчас во время регистрации авто в графе "цвет" вписывают только 11 основных цветов без уточнений по оттенкам:

  • черный;
  • синий;
  • зеленый;
  • бежевый;
  • красный;
  • фиолетовый;
  • оранжевый;
  • желтый;
  • белый;
  • коричневый;
  • серый.

Именно это дает водителям возможность не осуществлять перерегистрацию своего автомобиля, даже если был существенно изменен оттенок без изменения основного цвета.

В то же время, покрытие кузова легковушки (кабины грузовика) ламинационной или антигравийной прозрачной пленкой перерегистрации в Сервисных центрах МВД не требует. Это касается и обтяжки транспорта цветной пленкой, если цвет и оттенки подходят под "родной" цвет авто.

Ответственность за нарушение

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях (КУоАП), в таком случае водители должны осуществить перерегистрацию, иначе — грозят штрафные санкции.

Так, если во время остановки полицейский обнаружит отличие фактического цвета авто от указанного в свидетельстве о регистрации — водителю будет грозить штраф в размере 850 гривен (ч. 6 ст. 121 КУоАП).

Больше о штрафах

Напомним, в Департаменте патрульной полиции Украины напоминают о наказаниях за управление транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. За такое нарушение предусмотрен штраф или админарест с лишением права на управление до десяти лет и конфискацией авто.

Ранее мы писали, в каком городе автовладельцам выписали больше штрафов. В частности, транспортные средства, препятствующие проезду на пешеходных переходах, тротуарах, остановках общественного транспорта или мешающих работе аварийных служб, подлежат немедленной эвакуации и финансовым санкциям.

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