Штрафи за кардинальну зміну кольору авто — як уникнути

Працівники патрульної поліції. Фото: Patrolpolice.gov.ua/Facebook

Українські автомобілісти, які кардинально змінили колір транспорту, мусять здійснити термінову перереєстрацію. Інакше доведеться сплатити штраф.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства внутрішніх справ.

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Покарання за зміну кольору авто

У МВС зазначають, що часто під час експлуатації авто виникають проблеми з його зовнішнім виглядом. У деяких випадках "косметичного" ремонту недостатньо, тому кардинально змінюють колір.

В такому випадку автовласник або довірена особа мають звернутися до будь-якого Сервісного центру МВС, незалежно від місця проживання або реєстрації, з таким пакетом документів:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

довіреність на уповноважену особу (за необхідності);

свідоцтво про реєстрацію транспорту.

Водночас юристи зауважують, що якщо на автомобіль нанесено два і більше кольорів, то основним кольором транспорту вважатиметься той, який займає більше 50% видимої частини кузова. Для вантажного транспорту основним вважається колір кабіни.

Зараз під час реєстрації авто у графі "колір" вписують тільки 11 основних кольорів без уточнень щодо відтінків:

чорний;

синій;

зелений;

бежевий;

червоний;

фіолетовий;

оранжевий;

жовтий;

білий;

коричневий;

сірий.

Саме це дає водіям можливість не здійснювати перереєстрацію своєї автівки, якщо навіть було суттєво змінено відтінок без зміни основного кольору.

Водночас покриття кузова легковика (кабіни вантажівки) ламінаційною чи антигравійною прозорою плівкою перереєстрації в Сервісних центрах МВС не вимагає. Це стосується і обтягування транспорту кольоровою плівкою, якщо колір та відтінки підходять під "рідний" колір авто.

Відповідальність за порушення

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), у такому випадку водії мають здійснити перереєстрацію, адже інакше — загрожують штрафні санкції.

Так, якщо під час зупинки поліцейський виявить відмінність фактичного кольору авто від вказаного у свідоцтві про реєстрацію - водієві загрожуватиме штраф у розмірі 850 гривень (ч. 6 ст. 121 КУпАП).

Більше про штрафи

Нагадаємо, у Департаменті патрульної поліції України нагадують про покарання за керування транспортом у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. За таке порушення передбачений штраф або адмінарешт із позбавленням права на керування до десяти років та конфіскацією авто.

Раніше ми писали, в якому місті автовласникам виписали найбільше штрафів. Зокрема, транспортні засоби, що перешкоджають проїзду на пішохідних переходах, тротуарах, зупинках громадського транспорту або заважають роботі аварійних служб, підлягають негайній евакуації та фінансовим санкціям.