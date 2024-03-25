Компенсации от международного Реестра ущерба — заявки будут подавать в Дії

Мобильное приложение Дія. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

С апреля 2024 года украинцы смогут подать заявки в международный Реестр о возмещении ущерба, нанесенного в результате агрессии РФ. В частности, это станет возможно через портал госуслуг "Дія".

Об этом рассказали в правительстве.

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Алгоритм подачи заявок на возмещение ущерба

Первый этап в рамках возмещения ущерба стартует в апреле этого года, когда граждане смогут сформировать заявки на поврежденную или разрушенную недвижимость. Сначала для этого потребуется Акт об обследовании от местных властей, а впоследствии заявки в Реестр убытков можно будет подавать даже при отсутствии обращения граждан к местным властям.

Также планируется расширить перечень категорий убытков из-за российской агрессии. Украинцы смогут подавать заявки в Реестр через "Дію" в случаях:

причинения вреда жизни и здоровью;

в случае принудительного перемещения/вынужденного переселения;

совершения преступления пыток и сексуального насилия;

нанесения повреждений и других убытков.

В дальнейшем право на получение компенсаций будут иметь юридические лица и государство. Они тоже смогут формировать заявления о выплатах за причиненный ущерб бизнесу и инфраструктуре.

Международный компенсационный механизм

В 2023 году Совет Европы создал международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, что заложило основы для создания компенсационного механизма. Деятельность Реестра ущерба будет состоять в сборе заявлений и доказательств по возмещению материального ущерба, потерь или ущерба, полученного в результате войны с РФ.

Впоследствии данные позволят запустить процесс выплаты репараций пострадавшим через компенсационный механизм, работа над которым уже идет.

Как сообщают в правительстве, в реестре будут насчитываться миллионы заявлений от пострадавших. Ожидается, что благодаря интеграции "Дії" в разветвленную инфраструктуру цифровых сервисов и публичных реестров в Украине облегчится процесс сбора доказательств, которые будут прилагаться к заявлениям.

Что еще стоит знать

Напомним, на международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в нидерландском городе Гаага стартует технический запуск Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины. Событие состоится 1 апреля в присутствии глав МИДа и министров юстиции стран ЕС.

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