Компенсации от международного Реестра ущерба — заявки будут подавать в Дії

Заявления в Реестр ущерба, нанесенного РФ, будут подавать через "Дію"
С апреля 2024 года украинцы смогут подать заявки в международный Реестр о возмещении ущерба, нанесенного в результате агрессии РФ. В частности, это станет возможно через портал госуслуг "Дія".
Об этом рассказали в правительстве.
Алгоритм подачи заявок на возмещение ущерба
Первый этап в рамках возмещения ущерба стартует в апреле этого года, когда граждане смогут сформировать заявки на поврежденную или разрушенную недвижимость. Сначала для этого потребуется Акт об обследовании от местных властей, а впоследствии заявки в Реестр убытков можно будет подавать даже при отсутствии обращения граждан к местным властям.
Также планируется расширить перечень категорий убытков из-за российской агрессии. Украинцы смогут подавать заявки в Реестр через "Дію" в случаях:
- причинения вреда жизни и здоровью;
- в случае принудительного перемещения/вынужденного переселения;
- совершения преступления пыток и сексуального насилия;
- нанесения повреждений и других убытков.
В дальнейшем право на получение компенсаций будут иметь юридические лица и государство. Они тоже смогут формировать заявления о выплатах за причиненный ущерб бизнесу и инфраструктуре.
Международный компенсационный механизм
В 2023 году Совет Европы создал международный Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, что заложило основы для создания компенсационного механизма. Деятельность Реестра ущерба будет состоять в сборе заявлений и доказательств по возмещению материального ущерба, потерь или ущерба, полученного в результате войны с РФ.
Впоследствии данные позволят запустить процесс выплаты репараций пострадавшим через компенсационный механизм, работа над которым уже идет.
Как сообщают в правительстве, в реестре будут насчитываться миллионы заявлений от пострадавших. Ожидается, что благодаря интеграции "Дії" в разветвленную инфраструктуру цифровых сервисов и публичных реестров в Украине облегчится процесс сбора доказательств, которые будут прилагаться к заявлениям.
Что еще стоит знать
Напомним, на международной конференции "Восстановление справедливости для Украины" в нидерландском городе Гаага стартует технический запуск Международного реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины. Событие состоится 1 апреля в присутствии глав МИДа и министров юстиции стран ЕС.
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