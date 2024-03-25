Компенсації від міжнародного Реєстру збитків — заявки подаватимуть у Дії

Мобільний застосунок ''Дія''. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

З квітня 2024 року українці зможуть подати заявки до міжнародного Реєстру про відшкодування збитків, завданих внаслідок агресії РФ. Зокрема, це стане можливо через портал держпослуг "Дія".

Про це розповіли в уряді.

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Алгоритм подачі заявок на відшкодування збитків

Як зазначається, перший етап у рамках відшкодування збитків стартує у квітні цього року, коли громадяни зможуть сформувати заявки на пошкоджену чи зруйновану нерухомість. Спочатку для цього буде потрібен Акт про обстеження від місцевої влади, а згодом заявки до Реєстру збитків можна буде подавати навіть за відсутності звернення громадян до місцевої влади.

Також планують розширити перелік категорій збитків через російську агресію. Українці зможуть подавати заявки до Реєстру через "Дію" у випадках:

завдання шкоди життю та здоров’ю;

у разі примусового переміщення/вимушеного переселення;

здійснення злочину катування та сексуального насильства щодо особи;

нанесення ушкоджень та інших збитків.

Надалі право на отримання компенсацій матимуть юридичні особи та держава. Вони теж зможуть формувати заяви про виплати за завдану шкоду бізнесу та інфраструктурі.

Міжнародний компенсаційний механізм

У 2023 році Рада Європи створила міжнародний Реєстр збитків, завданих агресією РФ проти України, що заклало основи для створення компенсаційного механізму. Діяльність Реєстру збитків буде полягати у зборі заяв та доказів щодо відшкодування матеріальних збитків, втрат чи шкоди, отриманих унаслідок війни з РФ.

Згодом дані дозволять запустити процес виплати репарацій постраждалим через компенсаційний механізм, робота над яким вже триває.

Як повідомляють в уряді, у реєстрі будуть налічуватися мільйони заяв від постраждалих. Очікується, що завдяки інтеграції "Дії" в розгалужену інфраструктуру цифрових сервісів та публічних реєстрів в Україні полегшиться процес збору доказів, які додаватимуться до заяв.

Що ще варто знати

Нагадаємо, на міжнародній конференції "Відновлення справедливості для України" у нідерландському місті Гаага стартує технічний запуск Міжнародного реєстру збитків, завданих агресією Росії проти України. Подія відбудеться 1 квітня у присутності глав МЗС та міністрів юстиції країн ЄС.

Також Новини.LIVE розповідали, яких збитків Україні завдала Росія з два роки війни. Склали список українських областей, які найбільше постраждали від війни.