Закарпатгаз, которое принадлежало Фирташу, перешло под контроль государства

Модернизация "Закарпатгаз". Фото: tyachiv-rda.gov.ua

Газораспределительная компания "Закарпатгаз", ранее принадлежавшая олигарху Дмитрию Фирташу, теперь стала частью государственной корпорации НАК "Нафтогаз Украины". Это событие стало важным шагом в процессе деолигархизации.

Об этом сообщает Миниэнерго.

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Сообщается, что "Закарпатгаз" стал 19-м газораспределительным предприятием, перешедшим в руки государства за последний год.

Этот процесс является элементом более широкой реформы деолигархизации, инициированной Президентом Украины Владимиром Зеленским. Решение о переводе газораспределительных сетей в государственное управление было принято в ноябре 2022 года по предложению министра энергетики Германа Галущенко.

Министр подчеркнул, что контроль государства над газораспределительными сетями критичен для национальной безопасности, особенно во время войны.

"Государство берет на себя ответственность за непрерывное газоснабжение граждан, что стало особенно важным в условиях текущего конфликта", — сказал Галущенко.

В сообщении указывается, что в результате этих изменений, государство теперь будет отвечать за распределение газа среди 278 тысяч частных домохозяйств и более 4 тысяч коммерческих потребителей в Закарпатской области.

Сообщение Минєнерго. Фото: скриншот

Напомним, что в НАК "Нафтогаз Украины" выступают за немедленный переход к рыночным тарифам на энергетическом рынке. Однако этой зимой тарифы не будут трогать.