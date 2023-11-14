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Закарпатгаз, який належав Фірташу, перейшов під контроль держави

14 листопада 2023 10:15
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Закарпатгаз, який належав Фірташу, перейшов під контроль держави
Модернізація "Закарпатгазу". Фото: tyachiv-rda.gov.ua
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Газорозподільна компанія "Закарпатгаз", яка раніше належала олігарху Дмитру Фірташу, тепер стала частиною державної корпорації НАК "Нафтогаз України". Ця подія стала важливим кроком у процесі деолігархізації.

Про це повідомляє Мініенерго.

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Повідомляється, що "Закарпатгаз" став 19 газорозподільним підприємством, яке перейшло до рук держави за останній рік.

Цей процес є елементом ширшої реформи деолігархізації, ініційованої Президентом України Володимиром Зеленським. Рішення про переведення газорозподільних мереж до державного управління було ухвалено у листопаді 2022 року на пропозицію міністра енергетики Германа Галущенка.

Міністр наголосив, що контроль держави над газорозподільними мережами є критичним для національної безпеки, особливо під час війни.

"Держава бере на себе відповідальність за безперервне газопостачання громадян, що стало особливо важливим за умов поточного конфлікту", — сказав Галущенко.

У повідомленні зазначається, що внаслідок цих змін держава тепер відповідатиме за розподіл газу серед 278 тисяч приватних домогосподарств та понад 4 тисячі комерційних споживачів у Закарпатській області.

скріншот
Повідомлення Мінєнерго. Фото: скриншот

Нагадаємо, що у НАК "Нафтогаз України" виступають за негайний перехід до ринкових тарифів на енергетичному ринку. Однак цієї зими тарифи не чіпатимуть.

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