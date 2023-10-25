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Нафтогаз выступает за рыночные тарифы — когда могут вырасти цены

25 октября 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы после зимы пересмотрят — что говорят в Нафтогазе
Офис "Нафтогаз Украины". Фото: Naftogaz
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В НАК "Нафтогаз Украины" выступают за немедленный переход к рыночным тарифам на энергетическом рынке. Однако этой зимой тарифы не будут трогать.

Об этом рассказал глава правления НАК Алексей Чернышев, пишет издание "Укринформ".

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Позиция Нафтогаза по тарифам

Как отметил руководитель Нафтогаза, необходимо как можно раньше совершить переход страны на рыночные тарифы.

"Мое личное мнение состоит в том, что чем скорее мы это сделаем, тем будет лучше", — заметил он.

В то же время будущую зиму украинцы пройдут в условиях регулируемых тарифов, а также введенного моратория на повышение цен. После чего планируют поднимать соответствующий вопрос.

"Мы должны вернуться к этому разговору. Безусловно, мы должны защитить население, защитить города, поэтому преждевременно об этом говорить сейчас. Но при условной стабилизации социально-экономической жизни мы должны провести эту реформу немедленно", — подчеркнул чиновник.

Мораторий на тарифы в Украине

В 2022 году парламент поддержал правительственный проект закона о моратории на повышение на время войны и шесть месяцев после ее завершения коммунальных тарифов на:

  • отопление;
  • горячую воду;
  • природный газ.

По словам эксперта в энергосфере Олега Попенко, повышение коммунальных тарифов возможно уже в краткосрочной перспективе, ведь Соединенные Штаты поставили требования по "либерализации тарифов" в энергетической отрасли в течение года.

Он предполагает, что в 2024 году тарифы на газ могут измениться в два этапа:

  • на первом — до 11-13 грн за м³;
  • на втором — до 15 грн за м³.

В Национальном банке считают, что установленный мораторий на повышение тарифов сохранится до 2025 года. Во всяком случае, так рассчитывают в своем прогнозе.

Больше о тарифах

Напомним, в украинском правительстве прокомментировали рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию. В то же время, эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.

Ранее в Нафтогазе оценили возможность "газового блэкаута" ближайшей зимой и как это отразится на тарифах. В компании не исключают, что Россия будет стремиться повредить газовую инфраструктуру.

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