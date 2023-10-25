Тарифы после зимы пересмотрят — что говорят в Нафтогазе

Нафтогаз выступает за рыночные тарифы — когда могут вырасти цены
В НАК "Нафтогаз Украины" выступают за немедленный переход к рыночным тарифам на энергетическом рынке. Однако этой зимой тарифы не будут трогать.
Об этом рассказал глава правления НАК Алексей Чернышев, пишет издание "Укринформ".
Позиция Нафтогаза по тарифам
Как отметил руководитель Нафтогаза, необходимо как можно раньше совершить переход страны на рыночные тарифы.
"Мое личное мнение состоит в том, что чем скорее мы это сделаем, тем будет лучше", — заметил он.
В то же время будущую зиму украинцы пройдут в условиях регулируемых тарифов, а также введенного моратория на повышение цен. После чего планируют поднимать соответствующий вопрос.
"Мы должны вернуться к этому разговору. Безусловно, мы должны защитить население, защитить города, поэтому преждевременно об этом говорить сейчас. Но при условной стабилизации социально-экономической жизни мы должны провести эту реформу немедленно", — подчеркнул чиновник.
Мораторий на тарифы в Украине
В 2022 году парламент поддержал правительственный проект закона о моратории на повышение на время войны и шесть месяцев после ее завершения коммунальных тарифов на:
- отопление;
- горячую воду;
- природный газ.
По словам эксперта в энергосфере Олега Попенко, повышение коммунальных тарифов возможно уже в краткосрочной перспективе, ведь Соединенные Штаты поставили требования по "либерализации тарифов" в энергетической отрасли в течение года.
Он предполагает, что в 2024 году тарифы на газ могут измениться в два этапа:
- на первом — до 11-13 грн за м³;
- на втором — до 15 грн за м³.
В Национальном банке считают, что установленный мораторий на повышение тарифов сохранится до 2025 года. Во всяком случае, так рассчитывают в своем прогнозе.
Больше о тарифах
Напомним, в украинском правительстве прокомментировали рекомендации Соединенных Штатов по либерализации тарифов на природный газ и электрическую энергию. В то же время, эксперты сомневаются, что средств, предусмотренных на жилищные субсидии, в таком случае хватит на всех.
Ранее в Нафтогазе оценили возможность "газового блэкаута" ближайшей зимой и как это отразится на тарифах. В компании не исключают, что Россия будет стремиться повредить газовую инфраструктуру.
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