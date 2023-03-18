Захарова заявила, что зерновое соглашение было продлено всего на 60 дней
Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что зерновое соглашение было продлено на 60 дней. По ее словам, рф согласилась только на этот срок.
Об этом сообщают российские СМИ.
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"Зерновое соглашение продлено только на 60 дней", — заявила Захарова.
Ее слова подтвердили документами.
Напомним, ранее Вице-премьер-министр инфраструктуры и развития общин и территорий Александр Кубраков сообщал, что зерновое соглашение продлено на 120 дней.
Также мы писали, что представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова возмутилась тем, что Сербия и Косово выразили готовность нормализовать отношения по плану ЕС. Представительница рф убеждена, что переговоры Сербии и Косово обречены на судьбу "нормандского формата" по Украине.
Добавим, Мария Захарова прокомментировала заявление нескольких специальных процедур Совета ООН по правам человека (СПЛ), что касается утверждений об уничтожении украинских культурных ценностей во время проводимой в рф специальной военной операции.