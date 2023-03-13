Росія оголосила свою позицію щодо продовження "зернової угоди"

У росії підтримують продовження "зернової угоди" лише на 60 днів

Москва виступила за продовження "зернової угоди" після закінчення терміну її дії 18 березня. Однак росія підтримує продовження угоди тільки на 60 днів.

Про це заявив заступник глави МЗС рф Сергій Вершинін, повідомляють російські ЗМІ.

Подробиці

"Російська сторона, відзначаючи пакетний характер запропонованих генсекретарем ООН Антоніу Гутеррішем стамбульських домовленостей, не заперечує проти чергового продовження чорноморської ініціативи після закінчення другого терміну 18 березня, але тільки на 60 днів", — заявив він.

Вершинін після переговорів зазначив, що заявлені Вашингтоном, Брюсселем та Лондоном санкційні послаблення для постачання продовольства та добрив насправді не працюють.

"Наша подальша позиція визначатиметься залежно від реального — не на словах, а насправді — прогресу щодо нормалізації нашого сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки, розморожування фінансової діяльності та постачання аміаку трубопроводом "Тольятті—Одеса", — сказав представник російського відомства.

Що відомо про переговори

Консультації в Женеві проходили за участю російської делегації та представників ООН на чолі з генсеком Конференції з торгівлі та розвитку Ребекою Грінспан та головою управління з координації гуманітарних питань Мартіном Гріффітсом.

Росія у рамках переговорів добивалася послаблення санкцій щодо експорту добрив та іншої сільськогосподарської продукції. Водночас позиція України полягає у розширенні дії угоди на нові порти, а також Україна виступає за те, щоб продовжити "зернову угоду" на рік.

Зернова угода була погоджена росією та Україною 22 липня 2022 року за участю Туреччини та ООН. Вона передбачала відкриття портів України для вивезення зерна. Також було підписано меморандум росії та ООН про експорт російських добрив та сільгосппродукції. Спочатку операція була розрахована терміном до 18 листопада, його автоматично продовжили на 120 днів, до 18 березня.

Нагадаємо, 8 березня до Києва приїжджав генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш. Очільник ООН провів переговори про "зернову угоду".

Фото: VALENTYN OGIRENKO/REUTERS