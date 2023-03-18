Захарова заявила, що зернову угоду було продовжено лише на 60 днів

Марія Захарова

Представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що зернову угоду було продовжено на 60 днів. За її словами, рф погодилася лише на цей термін.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Деталі

"Зернову угоду продовжено тільки на 60 днів", — заявила Захарова.

Її слова підтвердили документами.

Нагадаємо, раніше Віцепрем'єр-міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков повідомляв, що зернову угоду продовжено на 120 днів.

Також ми писали, що представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова обурилася тим, що Сербія та Косово виявили готовність нормалізувати відносини за планом ЄС. Представниця росії переконана, що переговори Сербії і Косово приречені на долю "нормандського формату" щодо України.

Додамо, Марія Захарова прокоментувала заяву кількох спеціальних процедур Ради ООН з прав людини (СПЛ), що стосується тверджень про знищення українських культурних цінностей під час спеціальної військової операції, що проводиться рф.