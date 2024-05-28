Западные компании отказываются от своих планов выхода из РФ.

Человек скупается в гипермаркете. Фото: Shutterstock

Некоторые западные компании, как Avon Products, Air Liquide и Reckitt, несмотря на то, что они планировали покинуть рынок России, решили остаться. Причина в том, что бюрократические преграды растут, а потребительская активность возобновляется.

Об этом сообщает издание Financial Times во вторник, 28 мая.

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Западные фирмы отказываются уходить из России

Западные компании, включая Avon Products, Air Liquide и Reckitt, остались в России, несмотря на то, что они заявили, что планируют покинуть страну после вторжения в Украину, поскольку бюрократические преграды растут, а потребительская активность возобновляется.

"Многие европейские компании оказались между молотом и наковальней. Они сказали, что пойдут. Им предоставили неприемлемый для них выбор покупателей", — сказал один руководитель, работающий с западными компаниями в стране для FT.

Киевская школа экономики сообщила, что в общей сложности более 2100 западных компаний остались в России с 2022 года по сравнению с примерно 1600 международными компаниями, которые либо покинули рынок, либо сократили деятельность.

Западные компании, покинувшие или сократившие свою деятельность в РФ и оставшиеся на рынке. Фото: Киевская школа экономики

Западные фирмы не будут продавать активы со скидкой почти в 90%

После вторжения в Украину в 2022 году десятки компаний пообещали сократить свое присутствие в России. Ведь Запад пытался уничтожить экономику страны и военную казну Кремля иностранными наличными.

Но Москва подняла стоимость корпоративного выезда, введя обязательную 50-процентную скидку на активы из "недружественных" стран, продаваемых российским покупателям, и минимум 15-процентный "налог на выезд". Также стало все труднее найти местных покупателей, приемлемых как для продавца, так и для Москвы, участие которых не подпадает под западные санкции.

По словам источника газеты FT, уход из РФ предусматривает продажу компаний в срочном порядке по невыгодным ценам со скидкой до 90%.

Какие еще причины влияют на выход из РФ

Такие фирмы как Avon Products, Air Liquide и Reckitt, Unilever и т.д. передумали покидать рынок России, хотя и планировали. Они больше не чувствуют, что вынуждены покинуть страну.

Avon начал процесс продаж своего российского бизнеса и получил предложения, но решил их не принимать.

"Свыше 135 лет Avon выступает за женщин, где бы они ни были, независимо от этнической принадлежности, национальности, возраста или религии", — заявили в компании.

"Если мы уйдем из России, они заберут наши бренды себе. Я не думаю, что это хорошая торговля", — сказал инвестор-активист и член правления Unilever Пельц, подчеркнув, что такие конкуренты, как P&G и Colgate-Palmolive, не покинули страну , то "чего они должны?".

Президент Carnegie Russia Eurasia Александра Прокопенко, заявила, что рост зарплат и лучше, чем ожидалось, экономическая ситуация способствовали буму расходов, что сделало Россию гораздо более привлекательной для транснациональных компаний, особенно в потребительском секторе.

Напомним, программа "Украинский кэшбек" , которая будет гарантировать возврат части денег за приобретение произведенных в Украине товаров и услуг, запустят до конца лета 2024 года.

Также мы писали, что российский энергетический гигант "Газпром" понес рекордные убытки за последние 25 лет. Несмотря на это, Кремль планирует еще больше обложить налогами одну из крупнейших государственных компаний.