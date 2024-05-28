Західні компанії відмовляються від своїх планів виходу з РФ — які причини

Людина скупляється в гіпермаркеті. Фото: Shutterstock

Деякі західні компанії, як, наприклад, Avon Products, Air Liquide і Reckitt, незважаючи на те, що вони планували залишити ринок Росії, вирішили залишитися. Причина утому, що бюрократичні перепони зростають, а споживча активність відновлюється.

Про це повідомляє видання Financial Times у вівторок, 28 травня.

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Західні компанії, включаючи Avon Products, Air Liquide і Reckitt, залишилися в Росії, незважаючи на те, що вони заявили, що планують залишити країну після вторгнення в Україну, оскільки бюрократичні перепони зростають, а споживча активність відновлюється.

"Багато європейських компаній опинилися між молотом і ковадлом. Вони сказали, що підуть. Їм надали неприйнятний для них вибір покупців", — сказав один керівник, який працює із західними компаніями в країні для FT.

Київська школа економіки повідомила, що загалом понад 2100 західних компаній залишилися в Росії з 2022 року, у порівнянні з приблизно 1600 міжнародними компаніями, які або залишили ринок, або скоротили діяльність.

Західні компанії, які залишили або скоротили свою діяльність у РФ і залишилися на ринку. Фото: Київська школа економіки

Західні фірми не продаватимуть активи із знижкою у майже 90%

Після вторгнення в Україну у 2022 році десятки компаній пообіцяли скоротити свою присутність у Росії. Адже Захід намагався знищити економіку країни та військову скарбницю Кремля іноземною готівкою.

Та Москва підняла вартість корпоративного виїзду, запровадивши обов’язкову 50-відсоткову знижку на активи з "недружніх" країн, які продаються російським покупцям, і мінімум 15-відсотковий "податок на виїзд". Також стало дедалі важче знайти місцевих покупців, прийнятних як для продавця, так і для Москви, чия участь не підпадає під західні санкції.

За словами джерела газети FT, відхід із РФ передбачає продаж компаній у терміновому порядку за невигідними цінами — зі знижкою до 90%.

Які ще причини впливають на вихід із РФ

Такі фірми, як Avon Products, Air Liquide і Reckitt, Unilever тощо передумали залишати ринок Росії, хоч і планували. Вони більше не відчувають, що змушені залишити країну.

Avon почав процес продажу свого російського бізнесу та отримав пропозиції, але вирішив їх не приймати.

"Понад 135 років Avon виступає за жінок, де б вони не були, незалежно від етнічної приналежності, національності, віку чи релігії", — заявили в компанії.

"Якщо ми підемо з Росії, вони заберуть наші бренди собі. Я не думаю, що це хороша торгівля", — сказав інвестор-активіст і член правління Unilever Пельц, підкресливши, що такі конкуренти, як P&G і Colgate-Palmolive, не залишили країну, то " чого вони повинні?".

Президент Carnegie Russia Eurasia Олександра Прокопенко, заявила, що зростання зарплат і краща, ніж очікувалося, економічна ситуація сприяли буму витрат, що зробило Росію набагато привабливішою для транснаціональних компаній, особливо в споживчому секторі.

Нагадаємо, програму "Український кешбек", що гарантуватиме повернення частини грошей за придбання зроблених в Україні товарів та послуг, запустять до кінця літа 2024 року.

Також ми писали, що російський енергетичний гігант "Газпром" зазнав рекордних збитків за останні 25 років. Незважаючи на це, Кремль планує ще більше обкласти податками цю одну з найбільших державних компаній.