Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Західні компанії не хочуть виходити з російського ринку — які причини arrow

Західні компанії не хочуть виходити з російського ринку — які причини

28 травня 2024 15:11
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська
Західні компанії відмовляються від своїх планів виходу з РФ — які причини
Людина скупляється в гіпермаркеті. Фото: Shutterstock
ed9c9190-76c8-4417-dfde-3e3f3b12e700 - Валерія Барановська

Деякі західні компанії, як, наприклад, Avon Products, Air Liquide і Reckitt, незважаючи на те, що вони планували залишити ринок Росії, вирішили залишитися. Причина утому, що бюрократичні перепони зростають, а споживча активність відновлюється.

Про це повідомляє  видання Financial Times у вівторок, 28 травня.

Читайте також:

Західні фірми відмовляються іти з Росії

Західні компанії, включаючи Avon Products, Air Liquide і Reckitt, залишилися в Росії, незважаючи на те, що вони заявили, що планують залишити країну після вторгнення в Україну, оскільки бюрократичні перепони зростають, а споживча активність відновлюється.

"Багато європейських компаній опинилися між молотом і ковадлом. Вони сказали, що підуть. Їм надали неприйнятний для них вибір покупців", — сказав один керівник, який працює із західними компаніями в країні для FT. 

Київська школа економіки повідомила, що загалом понад 2100 західних компаній залишилися в Росії з 2022 року, у порівнянні з приблизно 1600 міжнародними компаніями, які або залишили ринок, або скоротили діяльність.

західні компанії у РФ
Західні компанії, які залишили або скоротили свою діяльність у РФ і залишилися на ринку. Фото: Київська школа економіки

Західні фірми не продаватимуть активи із знижкою у майже 90%

Після вторгнення в Україну у 2022 році десятки компаній пообіцяли скоротити свою присутність у Росії. Адже Захід намагався знищити економіку країни та військову скарбницю Кремля іноземною готівкою.

Та Москва підняла вартість корпоративного виїзду, запровадивши обов’язкову 50-відсоткову знижку на активи з "недружніх" країн, які продаються російським покупцям, і мінімум 15-відсотковий "податок на виїзд". Також стало дедалі важче знайти місцевих покупців, прийнятних як для продавця, так і для Москви, чия участь не підпадає під західні санкції.

За словами джерела газети FT, відхід із РФ передбачає продаж компаній у терміновому порядку за невигідними цінами — зі знижкою до 90%.

Які ще причини впливають на вихід із РФ

Такі фірми, як Avon Products, Air Liquide і Reckitt, Unilever тощо передумали залишати ринок Росії, хоч і планували. Вони більше не відчувають, що змушені залишити країну.

Avon почав процес продажу свого російського бізнесу та отримав пропозиції, але вирішив їх не приймати.

"Понад 135 років Avon виступає за жінок, де б вони не були, незалежно від етнічної приналежності, національності, віку чи релігії", — заявили в компанії.

"Якщо ми підемо з Росії, вони заберуть наші бренди собі. Я не думаю, що це хороша торгівля", — сказав інвестор-активіст і член правління Unilever Пельц, підкресливши, що такі конкуренти, як P&G і Colgate-Palmolive, не залишили країну, то " чого вони повинні?".

Президент Carnegie Russia Eurasia Олександра Прокопенко, заявила, що зростання зарплат і краща, ніж очікувалося, економічна ситуація сприяли буму витрат, що зробило Росію набагато привабливішою для транснаціональних компаній, особливо в споживчому секторі.

Нагадаємо, програму "Український кешбек", що гарантуватиме повернення частини грошей за придбання зроблених в Україні товарів та послуг, запустять до кінця літа 2024 року.

Також ми писали, що російський енергетичний гігант "Газпром" зазнав рекордних збитків за останні 25 років. Незважаючи на це, Кремль планує ще більше обкласти податками цю одну з найбільших державних компаній.

санкції
ринок
магазини
активи
економіка
війна в Україні
Росія
супермаркет

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:44 ТЦК по-новому перевірятиме чоловіків на вулицях — що зміниться вже з 18 травня

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

27 травня 2024

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

16 травня 2024

08:52 Роналду повертається до Європи й вже обрав новий клуб

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

19 травня 2024

20:01В Криму вразили російський малий ракетний корабель "Циклон", є жертви, — ЗМІ

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера

21:45 У ТЦК розповіли, як ВЛК оцінює придатність до служби