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Заоблачных долгов украинцев по кредитам больше не будет — детали закона

22 декабря 2023 14:54
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Кредиты в Украине — больших процентов больше не будет
Пачка денежных купюр. Фото: NBU
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Украинцам предоставили возможность платить почти втрое меньшие годовые проценты по потребительским микрокредитам. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

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Новые ставки микрокредитов

Благодаря новому закону теперь с граждан не смогут взимать 900% годовых за микрокредиты, взятые у финучреждений.

Документ ввел показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту". Отныне ставки по микрокредитам не могут превышать 1% в сутки от общей суммы кредита. В то время как до этого ежедневная ставка достигала 2,5%, а средний размер кредитов, которые брали клиенты микрофинансовых компаний, составлял 5 тыс. грн.

Также Национальный банк Украины (НБУ) будет иметь право вводить дополнительные требования по составляющим расчета дневной процентной ставки. Это необходимо для предотвращения недобросовестной практики расчета дневной ставки.

 

кредиты

кредиты
Источник: ВРУ

Принятие соответствующего законопроекта инициировал Нацбанк. Ранее регулятор заявлял, что микрозаймы для граждан более чем в 1,5 тыс. процентов годовых стало в стране "нездоровой практикой".

Что еще стоит знать

Напомним, 22 ноября украинские парламентарии поддержали существенное снижение ставок по микрокредитам, которые составляли 1,5 тыс. процентов годовых. Соответствующий законопроект был принят в целом.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) открыл доступ для украинцев к Кредитному реестру. Воспользоваться новым онлайн-сервисом может любой желающий.

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