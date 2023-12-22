Кредиты в Украине — больших процентов больше не будет

Заоблачных долгов украинцев по кредитам больше не будет — детали закона
Украинцам предоставили возможность платить почти втрое меньшие годовые проценты по потребительским микрокредитам. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.
Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.
Новые ставки микрокредитов
Благодаря новому закону теперь с граждан не смогут взимать 900% годовых за микрокредиты, взятые у финучреждений.
Документ ввел показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту". Отныне ставки по микрокредитам не могут превышать 1% в сутки от общей суммы кредита. В то время как до этого ежедневная ставка достигала 2,5%, а средний размер кредитов, которые брали клиенты микрофинансовых компаний, составлял 5 тыс. грн.
Также Национальный банк Украины (НБУ) будет иметь право вводить дополнительные требования по составляющим расчета дневной процентной ставки. Это необходимо для предотвращения недобросовестной практики расчета дневной ставки.
Принятие соответствующего законопроекта инициировал Нацбанк. Ранее регулятор заявлял, что микрозаймы для граждан более чем в 1,5 тыс. процентов годовых стало в стране "нездоровой практикой".
Что еще стоит знать
Напомним, 22 ноября украинские парламентарии поддержали существенное снижение ставок по микрокредитам, которые составляли 1,5 тыс. процентов годовых. Соответствующий законопроект был принят в целом.
Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) открыл доступ для украинцев к Кредитному реестру. Воспользоваться новым онлайн-сервисом может любой желающий.
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