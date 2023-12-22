Кредиты в Украине — больших процентов больше не будет

Пачка денежных купюр. Фото: NBU

Украинцам предоставили возможность платить почти втрое меньшие годовые проценты по потребительским микрокредитам. Соответствующий закон подписал президент Владимир Зеленский.

Об этом свидетельствует информация на парламентском сайте.

Читайте также:

Новые ставки микрокредитов

Благодаря новому закону теперь с граждан не смогут взимать 900% годовых за микрокредиты, взятые у финучреждений.

Документ ввел показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту". Отныне ставки по микрокредитам не могут превышать 1% в сутки от общей суммы кредита. В то время как до этого ежедневная ставка достигала 2,5%, а средний размер кредитов, которые брали клиенты микрофинансовых компаний, составлял 5 тыс. грн.

Также Национальный банк Украины (НБУ) будет иметь право вводить дополнительные требования по составляющим расчета дневной процентной ставки. Это необходимо для предотвращения недобросовестной практики расчета дневной ставки.

Источник: ВРУ

Принятие соответствующего законопроекта инициировал Нацбанк. Ранее регулятор заявлял, что микрозаймы для граждан более чем в 1,5 тыс. процентов годовых стало в стране "нездоровой практикой".

Что еще стоит знать

Напомним, 22 ноября украинские парламентарии поддержали существенное снижение ставок по микрокредитам, которые составляли 1,5 тыс. процентов годовых. Соответствующий законопроект был принят в целом.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) открыл доступ для украинцев к Кредитному реестру. Воспользоваться новым онлайн-сервисом может любой желающий.