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"Швидкі гроші" — захмарні ставки за мікрокредитами урізали

22 листопада 2023 15:24
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Мікрокредити в Україні — кредиторам обмежили ставки за швидкі гроші
Гривневі купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

22 листопада українські парламентарі підтримали суттєве зниження ставок за мікрокредитами, які зараз сягають 1,5 тис. відсотків річних. Відповідний законопроєкт, який ініціював Національний банк, ухвалили у цілому.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

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Детальніше про законопроєкт

Йдеться про проєкт закону № 9422 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного регулювання ринків фінансових послуг". Документ передбачає обмеження максимальної ставки.

Зараз середній розмір позик, які беруть українці у мікрофінансових компаніях, становить 5 тис. грн грн зі щоденною ставкою у 2,5%.

Проєкт закону запроваджує показник "денна процентна ставка за споживчим кредитом", визначає механізм розрахунку та закріплює граничний розмір в 1% в день від загальної суми кредиту.

Окрім того, Нацбанк також матиме право запроваджувати додаткові вимоги щодо складових розрахунку відповідної денної процентної ставки. Це необхідно для того, щоб унеможливити недобросовісні практики розрахунку денної процентної ставки.

Також кредитодавці зобов'язані робити оцінку кредитоспроможності на основі внутрішньої політики з оцінки кредитоспроможності, враховуючи ризик-орієнтований підхід.

Зокрема, буде заборонено укладати договори про споживчі кредити з громадянами, внесеними у Реєстр осіб, яким обмежено доступ до гральних закладів й участь в азартних іграх, якщо в Реєстрі є відомості про використання особами кредитних грошей для внесення ставок.

 

мікрокредити
Джерело: ВРУ

Раніше у Нацбанку виступили з пропозицією змінити закон "Про споживче кредитування", встановивши граничні рамки кредитних ставок. У НБУ пояснювали, що відповідні норми є усталеною практикою у країнах Євросоюзу, Британії та Сполучених Штатах.

Також НБУ виступав за запровадження штрафних санкцій за порушення нових вимог. Там зауважили, що в країні питання щодо етичної поведінки кредиторів та колекторів під час врегулювання протермінованих боргів Нацбанк контролює, тоді як мікрокредити для громадян у понад 1,5 тис. відсотків річних є "дуже нездоровою практикою".

Що ще варто знати

Нагадаємо, українські громадяни зберігають на депозитах у фінустановах більше як один трильйон гривень. Найбільший обсяг коштів вкладників припадає на державні банки.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) відкрив доступ для українців до Кредитного реєстру. Скористатися новим онлайн-сервісом може кожен охочий.

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