Цены на нефть — высокие запасы нефти в США не оказывают давления на стоимость

Мировые цены на "черное золото" остаются стабильными

В Соединенных Штатах запасы сырой нефти достигли высочайшего уровня и продолжают превышать ожидания. Однако мировые цены на "черное золото" остаются стабильными благодаря перспективам повышения спроса на топливо в Китае.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Сколько сейчас стоит нефть

В четверг, 9 февраля, фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 1 цент, до 85,10 доллара за баррель до 04:46 по Гринвичу, а фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) упали на 3 цента, до 78,44 доллара за баррель. Оба контрольных показателя на этой неделе выросли более чем на 6%.

Запасы сырой нефти в Соединенных Штатах выросли на прошлой неделе до самого высокого уровня с июня 2021 благодаря росту добычи, сообщило Управление энергетической информации. Запасы бензина и дистиллятов в США также выросли на прошлой неделе, поскольку спрос оставался слабым.

Спрос на ресурс

Представители Федеральной резервной системы заявили, что ожидается дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку центральный банк США продолжает свои усилия по снижению инфляции. Однако перспектива большего спроса со стороны Китая поддержала цены на нефть, ведь второй по величине потребитель нефти в мире прекратил более чем трехлетнюю строгую политику нулевого COVID-19, которая предусматривала карантины и массовое тестирование в декабре.

"Путешествия в Китае резко выросли после новогодних праздников по лунному календарю. Мы ожидаем, что потребление нефти в Китае в этом году вырастет примерно на 1,0 миллиона баррелей в день, причем значительный рост будет наблюдаться уже в конце первого квартала. В целом это должно повысить мировой спрос на 2,1 миллиона баррелей в день в 2023 году", — заявили аналитики банка ANZ.

Тем временем BP Azerbaijan объявила о форс-мажоре на поставки азербайджанской сырой нефти из турецкого порта Джейхан 7 февраля после мощного землетрясения, произошедшего в Турции и Сирии.

Цены на топливо в Украине.

На украинских АЗС бензин и дизель подешевели в среднем почти на гривну за неделю. Средняя стоимость бензина А-95 составляет 47,99 грн/литр. Дизелем в среднем можно заправиться по 51,71 грн за литр. Также подешевел и бензин А-95+, до 49,77 грн за литр.

Эксперты считают, что тенденция активного снижения цен будет продолжаться еще несколько дней.

Ранее сообщалось, что осенью объемы запасов дизельного топлива на мировом топливном рынке опустились до многолетних минимумов. Этот факт дестабилизировал ситуацию с ценами.

Напомним, по прогнозу Национального банка, в Украине в этом году ожидается рост стоимости автомобильного горючего. Ценники АЗС на бензин, дизельное топливо и автогаз вырастут на 20%. Горючее подорожает за счет возврата системы налогообложения топлива на довоенный уровень.