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Запаси сирої нафти у США досягли найвищого рівня: як це впливає на ціни

9 лютого 2023 09:35
lis.jpg - Ксенія Лисновська
Ціни на нафту — високі запаси нафти у США не чинять тиску на вартість
Світові ціни на "чорне золото" залишаються стабільними
lis.jpg - Ксенія Лисновська

У Сполучених Штатах запаси сирої нафти досягли найвищого рівня та продовжують перевищувати очікування. Проте світові ціни на "чорне золото" залишаються стабільними завдяки перспективам підвищення попиту на пальне в Китаї.

Про це повідомляє агенція Reuters.

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У четвер, 9 лютого, ф'ючерси на нафту марки Brent подорожчали на 1 цент, до 85,10 долара за барель до 04:46 за Гринвічем, а ф'ючерси на американську нафту West Texas Intermediate (WTI) впали на 3 центи, до 78,44 долара за барель. Обидва контрольні показники цього тижня зросли більше ніж на 6%.

Запаси сирої нафти в Сполучених Штатах зросли минулого тижня до найвищого рівня з червня 2021 року завдяки зростанню видобутку, повідомило Управління енергетичної інформації. Запаси бензину та дистилятів у США також зросли минулого тижня, оскільки попит залишався слабким.

Попит на ресурс

Представники Федеральної резервної системи заявили, що очікується подальше підвищення процентних ставок, оскільки центральний банк США продовжує свої зусилля щодо зниження інфляції. Проте перспектива більшого попиту з боку Китаю підтримала ціни на нафту, оскільки другий за величиною споживач нафти у світі припинив більш ніж трирічну сувору політику нульового COVID-19, яка передбачала карантини та масове тестування в грудні.

"Подорожі в Китаї різко зросли після новорічних свят за місячним календарем. Ми очікуємо, що споживання нафти в Китаї цього року зросте приблизно на 1,0 мільйон барелів на день, причому значне зростання спостерігатиметься вже наприкінці першого кварталу. Загалом це має підвищити світовий попит на 2,1 мільйона барелів на день у 2023 році", — заявили аналітики банку ANZ.

Тим часом BP Azerbaijan оголосила про форс-мажор на поставки азербайджанської сирої нафти з турецького порту Джейхан 7 лютого після потужного землетрусу, який стався в Туреччині та Сирії.

Ціни на пальне в Україні

На українських АЗС бензин і дизель подешевшали в середньому майже на гривню за тиждень. Середня вартість бензину А-95 становить 47,99 грн за літр. Дизелем у середньому можна заправитися за 51,71 грн за літр. Також подешевшав і бензин А-95+, до 49,77 грн за літр.

Експерти вважають, що тенденція активного зниження цін триватиме ще кілька днів.

Раніше повідомлялося, що восени обсяги запасів дизельного палива на світовому паливному ринку опустилися до багаторічних мінімумів. Цей факт дестабілізував ситуацію із цінами.

Нагадаємо, за прогнозом Національного банку, в Україні цього року очікується зростання вартості автомобільного пального. Цінники на АЗС на бензин, дизельне паливо та автогаз зростуть на 20%. Пальне здорожчає за рахунок повернення системи оподаткування палива на довоєнний рівень.

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