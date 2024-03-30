Открытие Zara в Киеве — магазины готовятся встречать покупателей

Zara в Киеве готовится к открытию — магазины начали обустраивать витрины
Магазины Zara в Киеве готовятся встречать покупателей. Некоторые уже завезли товар и обустроили витрины.
Видео одного из витрин киевского магазина Zara распространяется в Telegram-каналах.
На видео видно, что в магазине, который находится в ТРЦ River Mall, уже появился товар — везде развесили одежду и аксессуары. Также на видео можно заметить объявление — магазин Zara ищет продавца-консультанта.
Между тем, на официальном портале Zara до сих пор не обновили информацию об открытии магазинов. Там говорится, что стационарные магазины в Украине остаются закрытыми. О том, будет ли работать интернет-магазин Zara в Украине, пока неизвестно.
О чем еще нужно знать
Напомним, магазины Zara в Украине готовятся к открытию в ближайшее время. В Киеве и Львове магазины, вероятно, начнут работу в апреле.
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