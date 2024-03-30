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Zara в Киеве готовится к открытию — магазины начали обустраивать витрины

30 марта 2024 13:59
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор
Открытие Zara в Киеве — магазины готовятся встречать покупателей
Магазин Zara. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Магазины Zara в Киеве готовятся встречать покупателей. Некоторые уже завезли товар и обустроили витрины.

Видео одного из витрин киевского магазина Zara распространяется в Telegram-каналах.

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На видео видно, что в магазине, который находится в ТРЦ River Mall, уже появился товар — везде развесили одежду и аксессуары. Также на видео можно заметить объявление — магазин Zara ищет продавца-консультанта.

Между тем, на официальном портале Zara до сих пор не обновили информацию об открытии магазинов. Там говорится, что стационарные магазины в Украине остаются закрытыми. О том, будет ли работать интернет-магазин Zara в Украине, пока неизвестно.

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Источник: zara.com/ru

О чем еще нужно знать

Напомним, магазины Zara в Украине готовятся к открытию в ближайшее время. В Киеве и Львове магазины, вероятно, начнут работу в апреле.

Мы также писали, как возвращение мировых брендов повлияет на украинский ритейл. Мы выяснили, какими будут цены на новые коллекции, а также какие изменения ожидать на рынке в ближайшее время.

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