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Zara у Києві готується до відкриття — магазини почали облаштовувати вітрини

30 березня 2024 13:59
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Ірина Шпак
редактор
Відкриття Zara у Києві — магазини готуються зустрічати покупців
Магазин Zara. Фото: Reuters
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Магазини Zara у Києві готуються зустрічати покупців. В деякі вже завезли товар та облаштували вітрини.

Відео однієї з вітрин київського магазину Zara розповсюджується у Telegram-каналах.

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На відео видно, що в магазині, який розташований у ТРЦ River Mall, вже з'явився товар — скрізь розвішали одяг та аксесуари. Також на відео можна помітити оголошення — магазин Zara шукає продавця-консультанта. 

Тим часом на офіційному порталі Zara досі не оновили інформацію щодо відкриття магазинів. Там сказано, що стаціонарні магазини в Україні залишаються зачиненими. Про те, чи буде працювати інтернет-магазин Zara в Україні, поки невідомо.

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Джерело: zara.com/ua

Про що ще треба знати

Нагадаємо, магазини Zara в Україні готуються до відкриття найближчим часом. У Києві та Львові магазини, ймовірно, розпочнуть роботу у квітні.

Ми також писали, що Chanel, ймовірно, може остаточно вийти з російського ринку. Французький бренд в РФ почав вести переговори з орендодавцями про розірвання договорів оренди приміщень, де розташовані бутіки мережі.

Київ
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