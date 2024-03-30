Відкриття Zara у Києві — магазини готуються зустрічати покупців

Zara у Києві готується до відкриття — магазини почали облаштовувати вітрини
Магазини Zara у Києві готуються зустрічати покупців. В деякі вже завезли товар та облаштували вітрини.
Відео однієї з вітрин київського магазину Zara розповсюджується у Telegram-каналах.
На відео видно, що в магазині, який розташований у ТРЦ River Mall, вже з'явився товар — скрізь розвішали одяг та аксесуари. Також на відео можна помітити оголошення — магазин Zara шукає продавця-консультанта.
Тим часом на офіційному порталі Zara досі не оновили інформацію щодо відкриття магазинів. Там сказано, що стаціонарні магазини в Україні залишаються зачиненими. Про те, чи буде працювати інтернет-магазин Zara в Україні, поки невідомо.
Про що ще треба знати
Нагадаємо, магазини Zara в Україні готуються до відкриття найближчим часом. У Києві та Львові магазини, ймовірно, розпочнуть роботу у квітні.
Ми також писали, що Chanel, ймовірно, може остаточно вийти з російського ринку. Французький бренд в РФ почав вести переговори з орендодавцями про розірвання договорів оренди приміщень, де розташовані бутіки мережі.
Читайте Новини.LIVE!