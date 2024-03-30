Відкриття Zara у Києві — магазини готуються зустрічати покупців

Магазин Zara. Фото: Reuters

Магазини Zara у Києві готуються зустрічати покупців. В деякі вже завезли товар та облаштували вітрини.

Відео однієї з вітрин київського магазину Zara розповсюджується у Telegram-каналах.

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На відео видно, що в магазині, який розташований у ТРЦ River Mall, вже з'явився товар — скрізь розвішали одяг та аксесуари. Також на відео можна помітити оголошення — магазин Zara шукає продавця-консультанта.

Тим часом на офіційному порталі Zara досі не оновили інформацію щодо відкриття магазинів. Там сказано, що стаціонарні магазини в Україні залишаються зачиненими. Про те, чи буде працювати інтернет-магазин Zara в Україні, поки невідомо.

Джерело: zara.com/ua

Про що ще треба знати

Нагадаємо, магазини Zara в Україні готуються до відкриття найближчим часом. У Києві та Львові магазини, ймовірно, розпочнуть роботу у квітні.

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