Зарплата в какой стране позволит быстрее всего стать долларовым миллионером — рейтинг

Сотрудники завода в Германии. Фото: google.com

Эксперты подсчитали, сколько лет нужно работать, чтобы получая среднемесячную заработную плату, стать долларовым миллионером. Расчеты сделали в отношении 102 стран мира, в частности Украины.

Об этом сообщает ресурс Numbeo.com.

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Как делали расчеты

Аналитики подсчитали на основе информации о размере средней зарплаты в разных странах мира, где быстрее всего можно разбогатеть до статуса долларового миллионера.

Для расчета взяли заработную плату после вычета налогов и обязательных взносов, а для конвертации валют использовали средний мартовский курс Google Finance.

Где быстро становятся миллионерами

Для тех, кто мечтает заработать миллион долларов без особого напряжения на средней зарплате, нужно ехать в Швейцарию. Местным жителям нужно проработать только 14 лет и три месяца до своего первого миллиона.

Далее в списке идет Сингапур — 16 лет и 11 месяцев. Замыкает тройку лидеров Люксембург (17 лет и четыре месяца). Соединенные Штаты стоят на четвертой ступени рейтинга (19 лет и 10 месяцев). На пятом месте — Исландия (20 лет и 11 месяцев).

Далее следуют такие страны: Катар, ОАЭ, Австралия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Канада, Новая Зеландия, Германия.

Первый миллион в Украине

Украина заняла в рейтинге 86-ю позицию. Украинцы со своей среднестатистической заработной платой не смогут за всю жизнь заработать миллион долларов. Для этого понадобится 215 лет и 10 месяцев.

По прогнозу правительства, в 2023 году средняя зарплата в Украине составит 18508 гривен, а реальная вырастет на 1,0%.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине не хватает средств на возврат доплаты в 30 тыс. грн военнослужащим. Законопроект был принят при отсутствии фактических средств.

Также мы писали, что Министерство финансов не заложило в проект государственного бюджета на 2023 год средств на повышение минимальной зарплаты.