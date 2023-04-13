Зарплата в якій країні дозволить найшвидше стати доларовим мільйонером — рейтинг

Працівники заводу у Німеччині. Фото: google.com

Експерти підрахували, скільки років потрібно працювати, щоб отримуючи середньомісячну заробітну платню, стати доларовим мільйонером. Розрахунки зробили щодо 102-х країн світу, зокрема України.

Про це повідомляє ресурс Numbeo.com.

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Як робили розрахунки

Аналітики підрахували на основі інформації про розмір середньої зарплатні в різних країнах світу, де найшвидше можна розбагатіти до статусу доларового мільйонера.

Для розрахунку взяли зарплатню після вирахування податків і обов’язкових внесків, а для конвертації валют використали середній березневий курс Google Finance.

Де швидко стають мільйонерами

Для тих, хто мріє заробити мільйон доларів без особливої напруги на середній зарплатні, потрібно їхати у Швейцарію. Тамтешнім жителям потрібно пропрацювати лише 14 років і три місяці до свого першого мільйона.

Далі у списку йде Сінгапур — 16 років і 11 місяців. Замикає трійку лідерів — Люксембург (17 років і чотири місяці). Сполучені Штати стоять на четвертій щаблині рейтингу (19 років і 10 місяців). На п'ятому місці — Ісландія (20 років та 11 місяців).

Далі йдуть такі країни: Катар, ОАЕ, Австралія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Канада, Нова Зеландія, Німеччина.

Перший мільйон в Україні

Україна посіла у рейтингу 86-у позицію. Українці зі своєю середньостатистичною заробітною платою не зможуть за все життя заробити мільйон доларів. Для цього знадобиться 215 років та 10 місяців.

За прогнозом уряду, у 2023 році середня зарплата в Україні становитиме 18 508 гривень, а реальна зросте на 1,0%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні не вистачає коштів на повернення доплати у 30 тис. грн військовослужбовцям. Законопроєкт ухвалили за відсутності фактичних коштів.

Також ми писали, що Міністерство фінансів не заклало у проєкт державного бюджету на 2023 рік коштів на підвищення розміру мінімальної зарплати.