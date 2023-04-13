Доплати у 30 тис. грн військовим — МВФ дасть свою оцінку впливу на бюджет

Військовослужбовці ЗСУ під час війни в Україні. Фото: google.com

У Міжнародному валютному фонді (МВФ) вивчать ухвалену парламентом 10 квітня законодавчу поправку, яка повертає доплати у 30 тис. грн військовослужбовцям. Йдеться про ініціативу, в якій не вказано, звідки брати кошти на її реалізацію.

Про це ЗМІ повідомив голова місії МВФ в Україні Гевін Грей.

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Вплив поправки на бюджет

Посадовець розповів, що МВФ відомо про поправку, ухвалену парламентом щодо правових засад для застосування заходів, пов'язаних із воєнним станом (законопроєкт №8312).

"Ми перебуваємо в процесі оцінки її впливу", — зазначив представник Фонду, котрий раніше ухвалив рішення про багатомільярдний кредит для України.

У Міністерстві фінансів поки що не надали свої розрахунки стосовно можливого впливу цієї поправки на державний бюджет і подальшу співпрацю з МВФ.

Нестача коштів на зарплати військовим

За словами голови Податкового комітету Верховної Ради України (ВРУ) Данила Гетманцева, ухвалений законопроєкт №8312 передбачає лише факт повернення доплат без зазначення фактичних фінансових ресурсів на покриття таких витрат.

Кошти, які планують взяти від скорочення зарплат держслужбовцям, становитимуть лише 2% від необхідної суми. Перспектива повернення доплат військовим залежить від того, чи будуть знайдені джерела наповнення бюджету для цього.

Нагадаємо, з 1 лютого в Україні змінився порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям Сил безпеки та оборони України. Доплати у 30 тисяч гривень скасували для тих, хто перебуває далеко за межами бойових дій.

У березні в парламенті зареєстрували законопроєкт, який передбачає повернення українським військовим скасовані надбавки.

Окрім того, на сайті президента з'явилась відповідна петиція, де вимагали повернути доплати військовим, яка за короткий термін набрала необхідні 25 тисяч голосів.

Днями в Україні парламент повернув військовим скасовану доплату у розмірі 30 тисяч гривень. Надбавки військовим мають виплачувати за рахунок економії на скороченні заробітних плат для державних службовців та менеджменту держпідприємств (до 10 мінімальних зарплат).

Однак найближчим часом закон можуть не підписати. До Верховної Ради одразу внесли блокуючу постанову щодо законопроєкту №8312, авторства народного депутата від "Голосу" Володимира Цабаля.