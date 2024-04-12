Работа для украинцев в Нидерландах — вакансии без знания языка, условия и зарплата

Работник в теплице собирает помидоры. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Украинцам предлагают работу в теплицах в Роттердаме. Работодатель обещает обеспечить работников медицинским страхованием и бесплатным транспортом. В час можно заработать более 11 евро.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Flagma.

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Скриншот вакансии на Flagma

Какую работу в теплице предлагают

Работать нужно в большой теплице, наполненной помидорами. Занятость состоит в ежедневном сборе этих помидоров. Существует несколько видов работ: срезка листьев, подтягивание растений, выравнивание и так далее. Кроме труда, в теплице рабочие могут и поесть, и выпить кофе во время перерыва. Отдел планирования всегда планирует жилье поближе к месту работы, чтобы работники могли быстро добраться на рабочее место пешком, на велосипеде или автомобилем.

Требования к работникам

Для работы в теплице нужно:

быть в хорошей физической форме;

иметь желание работать в Нидерландах длительное время (от четырех недель);

общаться на украинском, голландском, английском, польском, румынском или венгерском, или русском языках (если общаетесь на других языках, то это нужно заранее обсудить с менеджером теплицы);

наличие водительских прав является преимуществом.

Работодатель отмечает, что работник, являющийся водителем NL Jobs, может заработать сто евро нетто в месяц. Знать голландский или английский, иметь жилье в Голландии, собственный транспорт, специальное образование для этой работы и опыт производственного работника — не нужно.

Условия труда

Оплата — 11,75 евро в час (нетто). От 30 до 45 рабочих часов в неделю. Работать нужно с понедельника по пятницу, однако в сезон есть работа и по субботам. Проживание — 300 евро в неделю. Работникам обеспечивают медицинское страхование и бесплатный транспорт.

Напомним, в Германии украинцам предлагают вакансию опекуна с зарплатой в 1300-1400 евро.

А в Финляндии можно летом устроиться на сезонную работу по сбору клубники. За каждый килограмм собранных ягод будут платить от 1,27 евро.