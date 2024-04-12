Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Заработок за границей — сколько платят украинцам за работу в теплице с помидорами в Нидерландах arrow

Заработок за границей — сколько платят украинцам за работу в теплице с помидорами в Нидерландах

12 апреля 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор
Работа для украинцев в Нидерландах — вакансии без знания языка, условия и зарплата
Работник в теплице собирает помидоры. Фото иллюстративное: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу в теплицах в Роттердаме. Работодатель обещает обеспечить работников медицинским страхованием и бесплатным транспортом. В час можно заработать более 11 евро.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы Flagma.

Читайте также:
Заработок за границей — сколько платят украинцам за работу в теплице с помидорами в Нидерландах - фото 1
Скриншот вакансии на Flagma

Какую работу в теплице предлагают

Работать нужно в большой теплице, наполненной помидорами. Занятость состоит в ежедневном сборе этих помидоров. Существует несколько видов работ: срезка листьев, подтягивание растений, выравнивание и так далее. Кроме труда, в теплице рабочие могут и поесть, и выпить кофе во время перерыва. Отдел планирования всегда планирует жилье поближе к месту работы, чтобы работники могли быстро добраться на рабочее место пешком, на велосипеде или автомобилем.

Требования к работникам

Для работы в теплице нужно:

  • быть в хорошей физической форме;
  • иметь желание работать в Нидерландах длительное время (от четырех недель);
  • общаться на украинском, голландском, английском, польском, румынском или венгерском, или русском языках (если общаетесь на других языках, то это нужно заранее обсудить с менеджером теплицы);
  • наличие водительских прав является преимуществом.

Работодатель отмечает, что работник, являющийся водителем NL Jobs, может заработать сто евро нетто в месяц. Знать голландский или английский, иметь жилье в Голландии, собственный транспорт, специальное образование для этой работы и опыт производственного работника — не нужно.

Условия труда

Оплата — 11,75 евро в час (нетто). От 30 до 45 рабочих часов в неделю. Работать нужно с понедельника по пятницу, однако в сезон есть работа и по субботам. Проживание — 300 евро в неделю. Работникам обеспечивают медицинское страхование и бесплатный транспорт.

Напомним, в Германии украинцам предлагают вакансию опекуна с зарплатой в 1300-1400 евро.

А в Финляндии можно летом устроиться на сезонную работу по сбору клубники. За каждый килограмм собранных ягод будут платить от 1,27 евро.

работа
овощи
заграница
помидоры
теплица

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

9 апреля 2024

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый

4 апреля 2024

08:48 Цыганков уйдет из Жироны в конце сезона — украинцем интересуется известный клуб