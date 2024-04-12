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Заробіток за кордоном — скільки платять українцям за роботу в теплиці з помідорами в Нідерландах

12 квітня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота для українців в Нідерландах — вакансії без знання мови, умови та зарплата
Працівник у теплиці збирає помідори. Фото ілюстративне: depositphotos.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу в теплицях у Роттердамі. Роботодавець обіцяє забезпечити працівників медичним страхуванням та безкоштовним транспортом. За годину можна заробити більше 11 євро.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботу Flagma.

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Скриншот вакансії на Flagma

Яку роботу в теплиці пропонують

Працювати треба у великій теплиці, наповненій помідорами. Зайнятість полягає у щоденному зборі цих помідорів. Існує декілька видів робіт: зрізання листя, підтягування рослин, вирівнювання тощо. Окрім праці, у теплиці робітники можуть і поїсти, і випити кави під час перерви. Відділ планування завжди планує житло якомога ближче до місця роботи, щоб працівники могли швидко дістатися на робоче місце пішки, на велосипеді або автівкою.

Вимоги до працівників

Для роботи в теплиці треба:

  • бути в гарній фізичній формі;
  • мати бажання працювати в Нідерландах тривалий час (від чотирьох тижнів);
  • спілкуватися українською, голландською, англійською, польською, румунською чи угорською, або російською мовами (якщо спілкуєтеся іншими мовами, то це потрібно заздалегідь обговорити з менеджером теплиці);
  • наявність водійських прав є перевагою.

Роботодавець зазначає, що працівник, який є водієм NL Jobs, може заробити сто євро нетто в місяць. Знати голландську чи англійську мови, мати житло в Голландії, власний транспорт, спеціальну освіту для цієї роботи та досвід виробничого працівника — не потрібно.

Умови праці

Оплата — 11,75 євро на годину (нетто). Від 30 до 45 робочих годин на тиждень. Працювати потрібно з понеділка по п'ятницю, однак у сезон є робота і по суботах. Проживання — 300 євро за тиждень. Працівникам забезпечують медичне страхування та безкоштовний транспорт.

Нагадаємо, в Німеччині українцям пропонують вакансію опікунки із зарплатою у 1300-1400 євро. 

А у Фінляндії можна влітку влаштуватися на сезонну роботу зі збору полуниці. За кожен кілограм зібраних ягід платитимуть від 1,27 євро.

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закордон
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