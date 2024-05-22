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Зарплата до 2 500 евро — в Германии нужны упаковщики печенья Oreo

22 мая 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа упаковщиком печенья Oreo в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата
Рабочие на фабрике печенья. || Фото: pracafoton.pl
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на кондитерской фабрике Oreo в Германии. Нужны упаковщики. Работодатель обещает платить от 1 800 до 2 500 евро ежемесячно.

Соответствующая вакансия размещена на платформе по поиску работы Jooble.

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Скриншот вакансии с jooble.org

Условия работы

Работать нужно посменно, по графику 5/7, по 8–11 часов в день. Есть возможность работать сверх нормы. За час работы будут платить от 12,50 евро — брутто (10 евро — нетто, в зависимости от налогового класса). Средства будут поступать на банковский счет. В каком немецком городе нужно будет работать — в объявлении не указано.

Обязанности работников и преимущества

В обязанности рабочих будет входить упаковка, расфасовка печенья, маркировка.

Работодатель обеспечивает работников жильем. Упаковщики живут в домах или квартирах, по 2–3 человека в одной комнате. Семейным парам предоставляют отдельную комнату. В жилых помещениях есть все необходимое для жизни и отдыха, Wi-Fi и холодильник.

Иметь опыт работы и знать язык необязательно. Работникам гарантируют трудоустройство и помогают подготовить все необходимые документы: трудовой договор, прописку, параграф 24, ВНЖ Германии, страховой полис.

Напомним, для украинцев есть вакансия на фабрике суши в Польше. Нужны рабочие для производственных процессов и упаковки. За месяц работы можно заработать до 7 000 злотых, то есть около 70 тысяч гривен.

Также мы сообщали о том, что в столице Нидерландов в Амстердаме ищут няню для двухмесячного мальчика. Кандидатка на эту должность обязательно должна быть с опытом работы в семьях и иметь медицинское образование. За уход за ребенком ей будут ежемесячно платить 3 000 евро.

Германия
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печенье

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