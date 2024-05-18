Робота нянею в Нідерландах — свіжа вакансія, умови та зарплата

Жінка з маленькою дитиною. Фото ілюстративне: pexels.com

Українкам пропонують роботу у столиці Нідерландів Амстердамі. Потрібно няньчити двомісячну дитину. Роботодавець обіцяє платити 3 000 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

В обов'язки няні входитиме повний догляд за двомісячним хлопчиком, зокрема, піклування про його розвиток. Няня працюватиме лише вдень, решту доби з дитиною буде мама.

Графік роботи: шість днів на тиждень, по 9-10 годин щодня (із проживанням).

Вимоги до кандидаток на посаду

Обов'язково потрібно мати досвід роботи в родинах та медичну освіту. У разі, якщо досвіду роботи немає, треба пройти навчання: без цього не працевлаштовують. Розглядаються кандидати, які вже перебувають в Європі або мають паспорт Європейського Союзу, посвідку на проживання чи аналогічні дозволи для перебування в Європі.

Нагадаємо, у словацькому місті Малацьки потрібні працівники на автомобільний завод, де виготовляють килимки боковин та задніх частин багажника. Серед обов'язків: збірка бокових стінок дверей, перевірка продукції на брак, робота з ковроліном. Щомісяця платитимуть від 1 500 євро, однак слід враховувати, що в цеху специфічний запах, тому алергікам така робота не підійде.

Також ми писали про те, що для українок є вакансії прибиральниць у нідерландському готелі. За місяць на прибиранні готельних номерів можна заробити 2 000 євро.