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Зарплата 3 000 євро — у Нідерландах шукають няню для немовляти

18 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота нянею в Нідерландах — свіжа вакансія, умови та зарплата
Жінка з маленькою дитиною. Фото ілюстративне: pexels.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українкам пропонують роботу у столиці Нідерландів Амстердамі. Потрібно няньчити двомісячну дитину. Роботодавець обіцяє платити 3 000 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансії з LAYBOARD.com

Умови роботи

В обов'язки няні входитиме повний догляд за двомісячним хлопчиком, зокрема, піклування про його розвиток. Няня працюватиме лише вдень, решту доби з дитиною буде мама.

Графік роботи: шість днів на тиждень, по 9-10 годин щодня (із проживанням).

Вимоги до кандидаток на посаду

Обов'язково потрібно мати досвід роботи в родинах та медичну освіту. У разі, якщо досвіду роботи немає, треба пройти навчання: без цього не працевлаштовують. Розглядаються кандидати, які вже перебувають в Європі або мають паспорт Європейського Союзу, посвідку на проживання чи аналогічні дозволи для перебування в Європі.

Нагадаємо, у словацькому місті Малацьки потрібні працівники на автомобільний завод, де виготовляють килимки боковин та задніх частин багажника. Серед обов'язків: збірка бокових стінок дверей, перевірка продукції на брак, робота з ковроліном. Щомісяця платитимуть від 1 500 євро, однак слід враховувати, що в цеху специфічний запах, тому алергікам така робота не підійде.

Також ми писали про те, що для українок є вакансії прибиральниць у нідерландському готелі. За місяць на прибиранні готельних номерів можна заробити 2 000 євро.

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Нідерланди
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закордон
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