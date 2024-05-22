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Зарплата до 2 500 євро — у Німеччині потрібні пакувальники печива Oreo

22 травня 2024 04:05
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Робота пакувальником печива Oreo в Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата
Робітники на фабриці печива. || Фото: pracafoton.pl
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Українцям пропонують роботу на кондитерській фабриці Oreo в Німеччині. Потрібні пакувальники. Роботодавець обіцяє платити від 1 800 до 2 500 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи Jooble.

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Скриншот вакансії з jooble.org

Умови роботи

Працювати потрібно позмінно, за графіком 5/7, по 8–11 годин щодня. Є можливість працювати понад норму. За годину роботи платитимуть від 12,50 євро — брутто (10 євро — нетто, в залежності від податкового класу). Кошти надходитимуть на банківський рахунок. В якому саме німецькому місті потрібно буде працювати — в оголошенні не зазначено.

Обов'язки працівників та переваги

В обов'язки робітників входитиме упаковка, фасування печива, маркування.

Роботодавець забезпечує працівників житлом. Пакувальники живуть у будинках або квартирах, по 2–3 людини в одній кімнаті. Сімейним парам надають окрему кімнату. У житлових приміщеннях є все необхідне для життя й відпочинку, Wi-fi та холодильник.

Мати досвід роботи та знати мову необов'язково. Працівникам гарантують працевлашутвання та допомагають підготувати всі необхідні документи: трудовий договір, прописку, параграф 24, ВНП Німеччини, страховий поліс.

Нагадаємо, для українців є вакансія на фабриці суші в Польщі. Потрібні робітники на виробничі процеси та упаковку. За місяць роботи можна заробити до 7 000 злотих, тобто близько 70 тисяч гривень.

Також ми повідомляли про те, що у столиці Нідерландів Амстердамі шукають няню для двохмісячного хлопчика. Кандидатка на цю посаду обов'язково має бути з досвідом роботи в родинах та мати медичну освіту. За догляд за дитиною їй щомісяця платитимуть 3 000 євро.

Німеччина
зарплати
робота
вакансії
закордон
печиво

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