Робота пакувальником печива Oreo в Німеччині — свіжа вакансія, умови та зарплата

Робітники на фабриці печива. || Фото: pracafoton.pl

Українцям пропонують роботу на кондитерській фабриці Oreo в Німеччині. Потрібні пакувальники. Роботодавець обіцяє платити від 1 800 до 2 500 євро щомісяця.

Відповідна вакансія розміщена на платформі з пошуку роботи Jooble.

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Скриншот вакансії з jooble.org

Умови роботи

Працювати потрібно позмінно, за графіком 5/7, по 8–11 годин щодня. Є можливість працювати понад норму. За годину роботи платитимуть від 12,50 євро — брутто (10 євро — нетто, в залежності від податкового класу). Кошти надходитимуть на банківський рахунок. В якому саме німецькому місті потрібно буде працювати — в оголошенні не зазначено.

Обов'язки працівників та переваги

В обов'язки робітників входитиме упаковка, фасування печива, маркування.

Роботодавець забезпечує працівників житлом. Пакувальники живуть у будинках або квартирах, по 2–3 людини в одній кімнаті. Сімейним парам надають окрему кімнату. У житлових приміщеннях є все необхідне для життя й відпочинку, Wi-fi та холодильник.

Мати досвід роботи та знати мову необов'язково. Працівникам гарантують працевлашутвання та допомагають підготувати всі необхідні документи: трудовий договір, прописку, параграф 24, ВНП Німеччини, страховий поліс.

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