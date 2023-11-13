Зарплата до 29 тыс. грн — три выгодных вакансии для украинцев

Работа для кассиров в Украине. Фото: Вiznesua

В Украине на сайте по поиску работы Work.ua появились высокооплачиваемые вакансии для кассиров. Там предлагают заработную плату в размере до 29 тыс. грн.

Об этом пишет Today.ua

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Высокооплачиваемые вакансии для кассиров

Кассир гриль-бара

В Киеве ищут пунктуального и ответственного сотрудника, которому предстоит выполнять динамическую работу. Для трудоустройства необходимо иметь санитарную книгу.

Обязанности должности: знание ассортимента, консультации клиентов, работа с кассой и контроль чистоты витрины.

Работодатель предлагает стажировку полной оплатой рабочего дня, гибкий график, зарплату от 25 до 27 тыс. грн и карьерный рост.

Скриншот вакансии кассира в гриль-бар на Work.ua

Кассир в магазин техники Apple

В Харькове ищут продавца в магазине электроники. Там предлагают обучение у экспертов, гибкий график – 5 рабочих дней и 2 выходных (плавающих), а также возможность влиять на свой доход количеством произведенных продаж. Зарплата составит от 15 до 25 тысяч грн.

Скриншот вакансии кассира в магазине техники на Work.ua

Кредитный эксперт в ломбард

В Киеве ищут оценщиков в ломбарде. Во время стажировки кандидату выжгут стипендию, а после — предлагают официальное оформление согласно КЗоТ. В обязанности входят консультации клиентов и оценка залогового имущества (бытовая техника, электроника, драгоценные металлы). Заработная плата зависит от количества отработанных изменений – от 20 до 29 тыс. грн.

Скриншот вакансии кредитного эксперта на Work.ua

Напомним, что в одном из украинских телеграмм-каналов появилась информация о новой вакансии в ряды ВСУ. Речь идет о должности оператора БпЛА коптерного типа в 109-ю отдельную бригаду ТрО. Обещают денежное вознаграждение в размере 120 тыс. грн.