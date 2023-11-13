Зарплата у Польщі — у яких містах виплати найбільші

Рейтинг середніх зарплат у містах Польщі — де платять найбільше
У Польщі середня заробітна плата становить 7,38 тис. злотих брутто. Однак в різних регіонах країни виплати суттєво відрізняються.
Про це інформує Nashapolsha.pl, посилаючись на дані Головного Управління Статистики.
Рейтинг середніх зарплат у Польщі
За даними відомства, найвищі виплати у Польщі — у Кракові, де середня зарплатня на підприємствах становить 9,64 тисячі злотих на місяць.
Далі в рейтингу йде столиця Польщі — Варшава, де середній оклад становить 8,83 тис. злотих брутто.
Замикає трійку лідерів Гданськ, де зарплати в середньому становлять 8,72 тис. злотих брутто.
За інформацією Держстату, у Катовіце зарплата становить 8,62 тис. злотих брутто, у Вроцлаві — 8,26 тис. злотих брутто.
Водночас найнижчі зарплати у Кельці, де середня виплата становить 6,09 тис. злотих брутто, у Білостоку — 6,1 тис. злотих, у Гожуві-Великопольському — 6,2 тис. злотих.
Список середніх зарплат у різних містах:
- Краків — 9,64 тис. злотих;
- Варшава — 8,83 тис. злотих;
- Гданськ — 8,72 тис. злотих;
- Познань — 7,89 тис. злотих;
- Щецин — 7,72 тис. злотих;
- Торунь — 7,49 тис. злотих;
- Бидгощ — 7,2 тис. злотих;
- Ряшів — 7,09 тис. злотих;
- Лодзь — 7,05 тис. злотих;
- Люблін — 6,82 тис. злотих;
- Ольштин — 6,73 тис. злотих;
- Ополе — 6,97 тис. злотих;
- Гожув-Великопольський — 6,2 тис. злотих;
- Білосток — 6,1 тис. злотих;
- Кельці — 6,09 тис. злотих.
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