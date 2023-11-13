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Рейтинг середніх зарплат у містах Польщі — де платять найбільше

13 листопада 2023 13:35
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Зарплата у Польщі — у яких містах виплати найбільші
Польська валюта. Фото: Unplush
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Польщі середня заробітна плата становить 7,38 тис. злотих брутто. Однак в різних регіонах країни виплати суттєво відрізняються.

Про це інформує Nashapolsha.pl, посилаючись на дані Головного Управління Статистики.

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Рейтинг середніх зарплат у Польщі

За даними відомства, найвищі виплати у Польщі — у Кракові, де середня зарплатня на підприємствах становить 9,64 тисячі злотих на місяць.

Далі в рейтингу йде столиця Польщі — Варшава, де середній оклад становить 8,83 тис. злотих брутто.

Замикає трійку лідерів Гданськ, де зарплати в середньому становлять 8,72 тис. злотих брутто.

За інформацією Держстату, у Катовіце зарплата становить 8,62 тис. злотих брутто, у Вроцлаві — 8,26 тис. злотих брутто.

Водночас найнижчі зарплати у Кельці, де середня виплата становить 6,09 тис. злотих брутто, у Білостоку — 6,1 тис. злотих, у Гожуві-Великопольському — 6,2 тис. злотих.

Список середніх зарплат у різних містах:

  • Краків — 9,64 тис. злотих;
  • Варшава — 8,83 тис. злотих;
  • Гданськ — 8,72 тис. злотих;
  • Познань — 7,89 тис. злотих;
  • Щецин — 7,72 тис. злотих;
  • Торунь — 7,49 тис. злотих;
  • Бидгощ — 7,2 тис. злотих;
  • Ряшів — 7,09 тис. злотих;
  • Лодзь — 7,05 тис. злотих;
  • Люблін — 6,82 тис. злотих;
  • Ольштин — 6,73 тис. злотих;
  • Ополе — 6,97 тис. злотих;
  • Гожув-Великопольський — 6,2 тис. злотих;
  • Білосток — 6,1 тис. злотих;
  • Кельці — 6,09 тис. злотих.

Більше про зарплати за кордоном

Нагадаємо, серед пріоритетних напрямків для українських трудових мігрантів особливо виділяється Чехія, яка, ймовірно, може зрівнятися за популярністю тільки з Польщею.

Також ми зібрали пропозиції сезонних робіт у Великій Британії, які можуть зацікавити українців. Зарплата у таких вакансіях доходить до 3500 фунтів на місяць.

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