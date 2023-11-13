Зарплата до 29 тис. грн — три вигідні вакансії для українців

Робота для касирів в Україні. Фото: Вiznesua

В Україні на сайті з пошуку роботи Work.ua з'явилися високооплачувані вакансії для касирів. Там пропонують заробітну платню у розмірі до 29 тис. грн.

Про це пише Today.ua.

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Високооплачувані вакансії для касирів

Касир гриль-бару

У Києві шукають пунктуального та відповідального співробітника, якому потрібно буде виконувати динамічну роботу. Для працевлаштування необхідно мати при собі санітарну книгу.

Обов'язки на посаді: знання асортименту, консультації клієнтів, робота з касою та контроль чистоти вітрини.

Роботодавець пропонує стажування повною оплатою робочого дня, гнучкий графік, зарплату від 25 до 27 тис. грн та кар'єрний зріст.

Скриншот вакансії касира в гриль-бар на Work.ua

Касир у магазин техніки Apple

У Харкові шукають продавця в магазин електроніки. Там пропонують навчання в експертів, гнучкий графік — 5 робочих днів та 2 вихідних (плаваючих), а також можливість впливати на свій дохід кількістю зроблених продажів. Зарплата складе від 15 до 25 тис. грн.

Скриншот вакансії касира в магазині техніки на Work.ua

Кредитний експерт у ломбард

У Києві шукають оцінювачів в ломбард. Під час стажування кандидату випалять стипендію, а після — пропонують офіційне оформлення згідно з КЗпП. До обов'язків входять консультації клієнтів та оцінка заставного майна (побутова техніка, електроніка, дорогоцінні метали). Заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих змін — від 20 до 29 тис. грн.

Скриншот вакансії кредитного експерта на Work.ua

Нагадаємо, що в одному з українських телеграм-каналів з'явилася інформація про нову вакансію до лав ЗСУ. Йдеться про посаду оператора БпАК коптерного типу до 109-ї окремої бригади ТрО. Обіцяють грошову винагороду у розмірі 120 тис. грн.