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Зарплата до 4 300 евро — в Швейцарии нужны работники на производство кофе Nescafe

19 июня 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа на производстве кофе в Швейцарии — свежая вакансия, условия и зарплата
Работник на производстве кофе. Фото иллюстративное: publish.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинцам предлагают работу на должности упаковщиков на производстве кофе Nescafe в швейцарском городке Люцерн. Работодатель обещает платить до 4 300 евро ежемесячно.

Такую вакансию разместили на платформе поиска LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии с LAYBOARD.com

Условия работы

Нужны работники на фабрику кофе Nescafe. График работы: пять дней в неделю (с понедельника по пятницу) по 8–10 часов в день. Можно работать в дополнительные часы и получать дополнительную оплату. За час работы будут платить 14 евро. В обязанности работников будет входить слежка за автоматизированными линиями и качеством продукции, упаковка кофе в полиэтиленовые пакеты, наклейка стикеров с датой производства продукции, сборка товара в коробки, стикеровка и маркировка коробок с товаром.

Требования к работникам и преимущества

На работу приглашают мужчин и женщин в возрасте до 55 лет. Жилье работодатель предоставляет бесплатно. Платить нужно только 50 евро ежемесячно за коммунальные услуги. Спецодежду и транспорт, который довозит работников до работы и на дом, также предоставляет работодатель.

Напомним, для украинцев есть работа на базе отдыха на побережье Балтийского моря в польском курортном поселке Погожелица. Нужны работники кухни. За месяц работы можно заработать до 1 500 евро.

Также мы сообщали о том, что в Нидерландах нужны люди для работы в теплицах с тюльпанами. Нужно сортировать луковицы тюльпанов, заниматься сбором и упаковкой, а также подготавливать цветы к высадке. Ежемесячная зарплата — до 3 600 евро.

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