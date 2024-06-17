Вакансії для українців у Польщі — робота на базі відпочинку помічником кухаря без досвіда роботи

Кухар і його помічник на кухні. Фото ілюстративне: Shutterstock

На базу відпочинку на узбережжі Балтійського моря у Польщі терміново потрібні працівники кухні, загалом три людини. Досвід роботи, знання польської мови — не обов'язкові. Харчування та проживання — за рахунок роботодавця. Заробітна плат — 6 000-6 500 злотих (до 65 тис. грн) на місяць.

Цю вакансію опубліковали у четвер, 13 червня, на сайті пошуку роботи Razem work.

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База відпочинку знаходиться у курортному селищі Погожелиця. У пансіонаті 28 номерів.

Серед обов'язків працівника кухні: підготовка продуктів до приготування — миття, чистка і нарізка овочів, м’яса, рибу та інших продуктів. А також допомога кухарю у приготуванні страв відповідно до рецептів.

Роботодавець зазначає, що робота на базі відпочинку сезонна — впродовж літа та у вересні.

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українок запрошують на сезонну роботу прибиральницями в готель у Греції, досвід та знання мови не потрібні. Заробити можна до 1 300 євро в місяць. А у Словаччині є вакансії на харчовому виробництві HYZA. Потрібні люди, які пакуватимуть і відвантажуватимуть продукцію. Зарплата до 1 300 євро щомісяця.