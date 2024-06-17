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Безкоштовне житло, обіди і зарплата 1500 євро — вакансії на курорті у Польщі

17 червня 2024 03:40
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вакансії для українців у Польщі — робота на базі відпочинку помічником кухаря без досвіда роботи
Кухар і його помічник на кухні. Фото ілюстративне: Shutterstock
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

На базу відпочинку на узбережжі Балтійського моря у Польщі терміново потрібні працівники кухні, загалом три людини. Досвід роботи, знання польської мови — не обов'язкові. Харчування та проживання — за рахунок роботодавця. Заробітна плат —  6 000-6 500 злотих (до 65 тис. грн) на місяць. 

Цю вакансію опубліковали у четвер, 13 червня, на сайті пошуку роботи Razem work. 

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Вакансія працівник кухні на базі відпочинку у Польщі. Фото: скриншот razem.work

Сезонна робота на морському курорті у Польщі 

База відпочинку знаходиться у курортному селищі Погожелиця. У пансіонаті 28 номерів. 

Серед обов'язків працівника кухні: підготовка продуктів до приготування — миття, чистка і нарізка овочів, м’яса, рибу та інших продуктів. А також допомога кухарю у приготуванні страв відповідно до рецептів.

Роботодавець зазначає, що робота на базі відпочинку сезонна — впродовж літа та у вересні. 

Робота для українців за кордоном

Нагадаємо, українок запрошують на сезонну роботу прибиральницями в готель у Греції, досвід та знання мови не потрібні. Заробити можна до 1 300 євро в місяць. А у Словаччині є вакансії на харчовому виробництві HYZA. Потрібні люди, які пакуватимуть і відвантажуватимуть продукцію. Зарплата до 1 300 євро щомісяця.

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