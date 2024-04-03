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Зарплата руководителя Минцифры — сколько заработал Федоров в 2023 году

3 апреля 2024 20:00
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Ирина Шпак
редактор
Декларация Федорова — сколько заработал глава Минцифры за 2023 год
Вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Фото: Новини.LIVE
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ирина Шпак
Ирина Шпак
редактор

Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал декларацию об имуществе и доходах за 2023 год. Его зарплата за этот период составила 969 тыс. грн.

Такие данные указаны на портале Единого государственного реестра деклараций.

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Так, за прошлый год Федоров задекларировал 969 тыс. грн заработной платы, 1 373 грн составили банковские проценты и выплаты, погашение облигаций — 12 тыс. грн. В то время как его жена Анастасия Федорова задекларировала 2,16 млн грн доходов.

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Источник: public.nazk.gov.ua

Глава Минцифры также хранит на банковских счетах 1,3 млн грн, а его жена — 95 тыс. грн и 2,2 тыс. долларов.

Федоров владеет квартирой (74,8 кв. м), арендует нежилое помещение (2,9 кв. м), пользуется двумя машиноместами (15,6 и 15,7 кв. м) в Киеве, а жена владеет земельным участком (20 тыс. кв. м) в Запорожской области.

Также у вице-премьера есть Audi Q8 2019 года выпуска, а его жена — Audi A4 2016 года.

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Источник: public.nazk.gov.ua

А еще Федоров владеет торговой маркой SMMSTUDIO (приобрел право собственности в 2021 году), а жена — торговой маркой COVER (приобрела право собственности в 2021 году).

Что еще нужно знать

Напомним, действующие министры Украины в марте 2024 опубликовали свои декларации об имуществе и доходах за прошлый год. Известно, кто из чиновников вошел в десятку самых богатых министров в 2023 году.

Мы также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2023 год. Глава государства задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.

Михаил Федоров
декларация
зарплаты
деньги
Минцифры

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