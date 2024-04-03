Декларация Федорова — сколько заработал глава Минцифры за 2023 год

Зарплата руководителя Минцифры — сколько заработал Федоров в 2023 году
Вице-премьер-министр Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий — министр цифровой трансформации Михаил Федоров обнародовал декларацию об имуществе и доходах за 2023 год. Его зарплата за этот период составила 969 тыс. грн.
Такие данные указаны на портале Единого государственного реестра деклараций.
Так, за прошлый год Федоров задекларировал 969 тыс. грн заработной платы, 1 373 грн составили банковские проценты и выплаты, погашение облигаций — 12 тыс. грн. В то время как его жена Анастасия Федорова задекларировала 2,16 млн грн доходов.
Глава Минцифры также хранит на банковских счетах 1,3 млн грн, а его жена — 95 тыс. грн и 2,2 тыс. долларов.
Федоров владеет квартирой (74,8 кв. м), арендует нежилое помещение (2,9 кв. м), пользуется двумя машиноместами (15,6 и 15,7 кв. м) в Киеве, а жена владеет земельным участком (20 тыс. кв. м) в Запорожской области.
Также у вице-премьера есть Audi Q8 2019 года выпуска, а его жена — Audi A4 2016 года.
А еще Федоров владеет торговой маркой SMMSTUDIO (приобрел право собственности в 2021 году), а жена — торговой маркой COVER (приобрела право собственности в 2021 году).
Что еще нужно знать
Напомним, действующие министры Украины в марте 2024 опубликовали свои декларации об имуществе и доходах за прошлый год. Известно, кто из чиновников вошел в десятку самых богатых министров в 2023 году.
Мы также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обнародовал декларацию о доходах и расходах за 2023 год. Глава государства задекларировал десятки миллионов гривен доходов и расходов.
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