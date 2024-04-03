Декларація Федорова — скільки заробив очільник Мінцифри за 2023 рік

Зарплата очільника Мінцифри — скільки заробив Федоров у 2023 році
Віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік. Його зарплата за цей період склала 969 тис. гривень.
Такі дані вказані на порталі Єдиного державного реєстру декларацій.
Так, за минулий рік Федоров задекларував 969 тис. грн заробітної плати, 1 373 грн склали банківські відсотки та виплати, погашення облігацій — 12 тис. грн. Тоді як його дружина Анастасія Федорова задекларувала 2,16 млн грн доходів.
Очільник Мінцифри також зберігає на банківських рахунках 1,3 млн грн, а його дружина — 95 тис. грн та 2,2 тис. дол.
Федоров володіє квартирою (74,8 кв м), орендує нежитлове приміщення (2,9 кв. м), користується двома машиномісцями (15,6 і 15,7 кв м) у Києві, а дружина — володіє земельною ділянкою (20 тис. кв м) у Запорізькій області.
Також віцепрем'єр має Audi Q8 2019 року випуску, а його дружина — Audi A4 2016 року.
А ще Федоров володіє торговою маркою SMMSTUDIO (набув права власності 2021 року), а дружина — торговою маркою COVER (набула права власності 2021 року).
Що ще треба знати
Нагадаємо, діючі міністри України у березні 2024 року опублікували свої декларації про майно та доходи за минулий рік. Відомо, хто з урядовців увійшов до десятки найбагатших міністрів у 2023 році.
Ми також повідомляли, що президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік. Глава держави задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат.
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