Декларація Федорова — скільки заробив очільник Мінцифри за 2023 рік

Віцепрем’єр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE

Віцепрем’єр-міністр України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оприлюднив декларацію про майно і доходи за 2023 рік. Його зарплата за цей період склала 969 тис. гривень.

Такі дані вказані на порталі Єдиного державного реєстру декларацій.

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Так, за минулий рік Федоров задекларував 969 тис. грн заробітної плати, 1 373 грн склали банківські відсотки та виплати, погашення облігацій — 12 тис. грн. Тоді як його дружина Анастасія Федорова задекларувала 2,16 млн грн доходів.

Джерело: public.nazk.gov.ua

Очільник Мінцифри також зберігає на банківських рахунках 1,3 млн грн, а його дружина — 95 тис. грн та 2,2 тис. дол.

Федоров володіє квартирою (74,8 кв м), орендує нежитлове приміщення (2,9 кв. м), користується двома машиномісцями (15,6 і 15,7 кв м) у Києві, а дружина — володіє земельною ділянкою (20 тис. кв м) у Запорізькій області.

Також віцепрем'єр має Audi Q8 2019 року випуску, а його дружина — Audi A4 2016 року.

Джерело: public.nazk.gov.ua

А ще Федоров володіє торговою маркою SMMSTUDIO (набув права власності 2021 року), а дружина — торговою маркою COVER (набула права власності 2021 року).

Що ще треба знати

Нагадаємо, діючі міністри України у березні 2024 року опублікували свої декларації про майно та доходи за минулий рік. Відомо, хто з урядовців увійшов до десятки найбагатших міністрів у 2023 році.

Ми також повідомляли, що президент України Володимир Зеленський оприлюднив декларацію про доходи та витрати за 2023 рік. Глава держави задекларував десятки мільйонів гривень доходів та витрат.