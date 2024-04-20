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Зарплата от 3 100 евро и выше — в Германии нужны няни-гувернантки из Украины

20 апреля 2024 04:05
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Чекарёва Мария
редактор
Работа няней-гувернанткой для украинок в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата
Няня с ребенком. Фото иллюстративное: istockphoto.com
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарёва Мария
Чекарёва Мария
редактор

Украинкам предлагают работу няней-гувернанткой в немецком городе Мюнхене. Работодатель обещает платить от 3 100 евро в месяц.

Соответствующая вакансия размещена на сайте поиска работы LAYBOARD.com.

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Скриншот вакансии на LAYBOARD.com

Условия работы

Работать нужно пять дней в неделю по восемь часов в день. Рабочий день начинается в 9:00 и завершается в 17:00. Надо ухаживать за пятилетним мальчиком. Няня должна проводить с ребенком досуг, а также отвечать за его развитие и обучение. Будут платить от 3 100 евро ежемесячно. С жильем готовы помочь.

Требования к работнику

Няня-гувернантка должна иметь опыт работы в семьях, профессиональный стаж или готовность пройти курсы.

Напомним, в литовском городе Каунасе нужны арматурщики на строительство. Первые три месяца за каждый час работы будут платить семь евро, а по истечении испытательного срока — восемь евро. В месяц можно будет заработать до двух тысяч евро (нетто). Зарплату будут делить на два аванса.

Также мы рассказывали, каким специалистам в Украине платят от 70 тысяч гривен ежемесячно.

Германия
работа
дети
заграница
зарплата

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