Работа няней-гувернанткой для украинок в Германии — свежая вакансия, условия и зарплата

Няня с ребенком. Фото иллюстративное: istockphoto.com

Украинкам предлагают работу няней-гувернанткой в немецком городе Мюнхене. Работодатель обещает платить от 3 100 евро в месяц.

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Условия работы

Работать нужно пять дней в неделю по восемь часов в день. Рабочий день начинается в 9:00 и завершается в 17:00. Надо ухаживать за пятилетним мальчиком. Няня должна проводить с ребенком досуг, а также отвечать за его развитие и обучение. Будут платить от 3 100 евро ежемесячно. С жильем готовы помочь.

Требования к работнику

Няня-гувернантка должна иметь опыт работы в семьях, профессиональный стаж или готовность пройти курсы.

Напомним, в литовском городе Каунасе нужны арматурщики на строительство. Первые три месяца за каждый час работы будут платить семь евро, а по истечении испытательного срока — восемь евро. В месяц можно будет заработать до двух тысяч евро (нетто). Зарплату будут делить на два аванса.

Также мы рассказывали, каким специалистам в Украине платят от 70 тысяч гривен ежемесячно.